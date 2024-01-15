Элина Свитолина: «Рада вернуться на этот турнир и счастлива, что снова выиграла здесь первый раунд»

Первая ракетка Украины ответила на вопросы журналистов после своей победы в первом круге Открытого чемпионата Австралии

— Конечно, я рада вернуться на этот турнир и счастлива, что снова выиграла здесь первый раунд (улыбается). В целом, я просто довольна тем, как я начала сезон, и этот Australian Open. В начале матча, конечно, было непросто, но потом я играла довольно уверенно, так что я довольна сегодняшней победой.

— Будучи мамой, что вы предпочитаете — дневные или ночные игровые сессии?

— Неважно. Любой вариант подходит, потому что если я играю вечером, я приду утром, чтобы увидеть Скай. Если же я играю утром, как сейчас, то даже с учетом того, что скоро матч Гаэля, я смогу увидеть ее сегодня днем. Так что нам просто нужно подстроиться (улыбается).

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— В этом году Олимпийские игры, которые пройдут на родине Гаэля. Я помню ваш великолепный камбэк в матче за бронзовую медаль в Токио-2021. Чувствуете какие-то особые ощущения? Вы выиграли 17 титулов в Туре, но бронзовая медаль на Олимпиаде — это то, чем гордятся украинцы. И теперь МОК решил допустить российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Что вы чувствуете по этому поводу как теннисистка и гражданка Украины?

— Безусловно я в ожидании Олимпиады. В этом году она пройдет в Париже и это впервые когда теннисный олимпийский турнир пройдет на грунте. Я не играла когда она проходила на траве. Так что, знаете, для разнообразия приятно сыграть на том покрытии, на котором я выросла.

Что касается ситуации с допуском, то я понимаю, что решение принято. Я думаю, что теперь все зависит от нашего национального олимпийского комитета, какие они предпримут шаги, и мы внимательно следим за ситуацией. Посмотрим, что будет дальше.

— Мы сможем увидеть вас в Париже?

— Да, да, конечно. Каждый раз, когда у меня есть возможность представлять свою страну… да я знаю, что и здесь, и на любом другом турнире, где я играю и у меня есть флаг рядом с моим именем. Но, знаете, когда ты играешь за команду, как, например, на Кубке Билли Джин Кинг, на Олимпийских играх, на подобных мероприятиях, это оказывает большее давление, но в то же время, приятное давление, когда ты играешь и за тобой стоит твоя страна.

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