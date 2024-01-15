Марта Костюк — о своем первом матче на Australian Open: «Победа — есть победа, так что двигаемся дальше»

Украинская теннисистка Марта Костюк в эксклюзивном комментарии порталу «Большой теннис Украины» рассказала о своей первой победе на Australian Open-2024, следующей сопернице и сильной поддержке трибун

О своем первом матче в Мельбурне, против Клэр Лю, который выиграла в трех сетах

«Я очень довольна третьим сетом. Рада, что смогла найти ритм, потому что Клэр — очень непростая соперница для меня, для моей игры. И к тому же это первый круг «мэйджора», поэтому всегда немного больше нервов и ожиданий, но это был хороший матч. Победа — есть победа, так что двигаемся дальше».

О предстоящем матче второго круга против Элизе Мертенс, которой проиграла два года назад в Индиан-Уэллс

«Когда я с ней играла два года назад, то это было примерно на второй неделе после начала полномасштабной войны. Я была в очень плохом психологическом состоянии. Не знаю, помнят ли люди еще, потому что уже столько времени прошло… Когда только началась война, каждый день ты чувствовал разные эмоции: то страх, то гордость, то поднятие духа. И где-то на вторую неделю было такое сильное эмоциональное выгорание.

Я тогда после очень тяжелого матча с Мариной Заневской чувствовала себя очень уставшей от всего происходящего в целом и не смогла нормально сыграть с Мертенс, поэтому оценивать очень сложно, удачная ли это соперница для второго круга или нет. Конечно, это лучше чем Швёнтек, Соболенко или Рыбакина. Это будет еще один классный матч, но о поединке два года назад я ничего сказать не могу, потому что он проходил в очень сложных эмоциональных условиях для меня. Но я хорошо ее знаю, играла несколько раз против нее пару и также тренировалась с ней. Посмотрим, это Grand Slаm, поэтому все может произойти».

О сильной поддержке на трибунах со стороны украинской диаспоры в Австралии

«Я очень люблю играть в Австралии, особенно в Мельбурне. Я в очень близких отношениях с украинской диаспорой здесь, начиная с 2017 года, когда я выиграла юниорский Australian Open. Они тогда очень тепло нас приняли. Мы тогда были молодые и бедные юниоры (смеется), у которых действительно не было лишних денег, чтобы пожить в отеле два дня. И они между турнирами нас приняли. С того момента мы всегда наведываемся к ним в гости, поддерживаем с ними контакт. Это действительно большая диаспора и они сильно поддерживают. Я чувствую это и вижу и очень люблю, когда они присутствуют на моих матчах».

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