Александр Зверев прокомментировал новость о том, что предстанет перед судом по обвинениям в физическом насилии

Шестая ракетка мира Александр Зверев ответил на вопросы журналистов после выхода во второй круг Открытого чемпионата Австралии

— Как вы оцениваете свое выступление сегодня? Соперник достаточно хорошо играл в начале.

— Да, отыграл очень хорошо. Очевидно, что я не известен как игрок, прекрасно проводящий первый раунд. Я думаю, что я всегда боролся на старте. Но я счастлив, что нашел путь к победе. Очевидно, это не лучший мой теннис. Думаю, все это видели.

— Могу ли я спросить вас о судебном процессе в Германии? Считаете ли вы уместным оставаться в Совете игроков ATP, пока продолжается это дело?

— А почему бы и нет?

— Что ж, очевидно, что ваши доводы вызывают сомнения, и суд будет принимать решение.

— Ничего подобного.

— У вас есть доверие ваших коллег, что вы продолжите исполнять обязанности в этой роли?

— Да, я думаю, что да. То есть, думаю, что да. Мне никто ничего не говорил. У меня нет оснований сомневаться в этом.

— Есть люди, которые говорят, что вам вообще не стоит играть, не говоря уже о том, чтобы представлять интересы. Что вы думаете по этому поводу?

— Кто, например? Журналисты, которые говорят об этих «некоторых», но которые на самом деле заинтересованы больше в этой истории, чтобы написать о ней, и больше в кликах, чем в правде.

btu.org.ua