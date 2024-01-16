ATP Challenger Tour. Буэно завоевал титул, стартовав в квалификации, Вашеро выиграл второй «челленджер» подряд

Результаты турниров серии ATP Challenger Tour, проходивших на прошлой игровой неделе

Нонтхабури, Таиланд • 8-13 января • хард • $82,000

Действующий чемпион: Артур Казо (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Валентен Вашеро (Монако, №219) — Мануэль Гинар (Франция, №323) 7:5, 7:6(5)

25-летний Валентен Вашеро выиграл второй подряд титул в Бангкоке. В активе Валентена теперь три титула ATP Challenger в карьере. Теннисист из Монако в обновленном рейтинге поднялся на самую высокую в карьере 172-ю позицию (+47) и заработал $11,200 призовых.

Оэйраш, Португалия • 8-13 января • хард (зал) • €74,825

Действующий чемпион: Артур Фис (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

[8] Леандро Риеди (Швейцария №320) — [6] Мартин Дамм (США, №255) 7:6(6), 6:2

21-летний Леандро Риеди завоевал первый с 2022-го года и третий в карьере титул серии «челленджер». За весь турнир швейцарец не проиграл ни одного сета. Победа в Оэйраше принесла теннисисту $10,200 призовых и 75 рейтинговых очков. В рейтинге АТР он поднялся на 250-ю позицию (+70).

Буэнос-Айрес, Аргентина • 8-14 января • грунт • $41,000

Действующий чемпион: Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

[Q] Гонсало Буэно (Перу, №415) — [Q] Дмитрий Попко (Казахстан, №417) 6:4, 2:6, 7:6(4)

19-летний Гонсало Буэно выиграл второй «челленджер» в карьере. В финальном поединке перуанец отыграл три матч-бола у представителя Казахстана Дмитрия Попко. Оба теннисиста дошли до финала преодолев квалификацию. Победа в Буэнос-Айрес принесла победителю турнира $5,660 призовых и 50 рейтинговых очков. В рейтинге АТР Буэно занимает рекордное для себя 322-е место (+93).

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