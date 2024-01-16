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Australian Open. Гарсия победила Осаку в двух сетах, Голубич прервала серию поражений в основной сетке
В женской сетке австралийского «мэйджора» завершился второй игровой день
Мельбурн, Австралия • 14-27 января • хард • A$34,226,200
Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Виктория Голубич (Швейцария) — Вероника Кудерметова (-, 15) 7:6(4), 1:6, 6:1
Аранча Рус (Нидерланды) — Ангелина Калинина (Украина, 24) 6:1, 6:0
Анна Калинская (-) — Кэти Волынец (США, Q) 6:3, 3:6, 6:2
Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 10) — Линда Фругвиртова (Чехия) 6:2, 3:6, 6:2
Каролин Гарсия (Франция, 16) — Наоми Осака (Япония, SR) 6:4, 7:6(2)
Анастасия Захарова (-, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан) 2:6, 6:0, 6:3
Онс Жабер (Тунис, 6) — Юлия Стародубцева (Украина, Q) 6:3, 6:1
Мирра Андреева (-) — Бернарда Пера (США) 7:5, 6:2
Паула Бадоса (Испания) — Тэйлор Таунсенд (США) 6:1, 6:3
Виктория Голубич одиннадцатый год подряд выступает на турнире в Мельбурне (восьмой раз в основе) и одержала первую победу в основной сетке. Дальше швейцарка попробует впервые за три встречи обыграть Катержину Синякову.
Каролин Гарсия сравняла счёт в очных встречах с Наоми Осакой, которой уступила три года назад во втором круге Australian Open. Напомним, что тогда японка стала чемпионкой турнира.
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