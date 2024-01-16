Australian Open. Леся Цуренко против Ребеки Масаровой во втором круге: превью матча

Третья ракетка Украины Леся Цуренко будет играть за выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии в поединке против представительницы Испании Ребекки Масаровой Поединок пройдет в среду 17 января третьим запуском на корте №7. Начало игрового дня в 02:00 по киевскому времени

Дата рождения: 30/05/1989 (33 года)

Место рождения: Владимирец, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 4 (2018 — Acapulco; 2017 — Acapulco; 2016 — Guangzhou; 2015 — Istanbul)

Высший рейтинг WTA: 23 (18/02/2019)

Побед/Поражений за карьеру (на 17.01.2024): 503/321

Призовые за карьеру: $6,224,185

Дата рождения: 06/08/1999 (24 года)

Место рождения: Базель, Швейцария

Рост: 186 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 62 (11/12/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 17.01.2024): 205/106

Призовые за карьеру: $974,470

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Леся Цуренко

R1: Лучия Брондзетти (Италия, №56) — 3:6, 7:5, 6:3 | ВИДЕО

Ребека Масарова

R1: Александра Соснович (-, №81) — 6:3, 6:4

История на турнире

Леся Цуренко — 20/13 | Цуренко 14-й раз выступит на Открытом чемпионате Австралии и 13-й раз в основной сетке. Лучший результат — третий круг в 2013 году.

Ребека Масарова — 3/2 | Масарова третий раз играет в Мельбурне и впервые выступает в основной сетке.

Выступления на харде (на 17.01.2024):

Леся Цуренко — 211/135 (2/1 в этом году)

Ребека Масарова — 62/31 (0/1 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Леся Цуренко — 1/1

WTA 250 — 1/1 | Окленд — R2

Ребека Масарова — 0/1

WTA 250 — 0/1 | Окленд — R1

Последние 5 матчей:

Леся Цуренко — В, П, В, П, В,

Ребека Масарова — В, П, В, П, П

Национальный фактор:

Леся Цуренко — 21/14 | Цуренко одержала победы в двух последних матчах с испанскими теннисистками (обе в прошлом году).

Ребека Масарова — 3/3 | Масарова в прошлом году трижды встречалась с украинками: обменялась победами с Катериной Байндл и проиграла Даяне Ястремской;

Леся Цуренко проведет 358-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 174 победы (49%);

Ребека Масарова проведет свой 46-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету испанской теннисистки 21 победа (47%)

Леся Цуренко сыграет 79-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На счету украинки 37 побед (47%);

Ребека Масарова сыграет 10-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На счету испанки четыре победы.

Леся Цуренко 21-й раз сыграет во втором круге турнира Grand Slam (6-й раз в Мельбурне). 10 раз украинка проходила дальше (лишь один раз на Australian Open).

Ребека Масарова 4-й раз сыграет во втором круге турнира Grand Slam (впервые в Мельбурне). Ей ни разу не удавалось преодолеть этот раунд.

Леся Цуренко в последних 10 матчах против соперниц, которые находятся ниже нее в рейтинге, одержала 9 побед. Единственное поражение — в матче с Диан Парри в Окленде в начале этого года.

Ребека Масарова в последних 10 матчах против соперниц, которые находятся выше нее в рейтинге, одержала 4 победы, в том числе в первом круге Australian Open (Соснович).

Победительница этого матча получит A$255,000 призовых и 130 рейтинговых очков. Проигравшая — A$180,000 призовых и 70 рейтинговых очков..

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча украинскую теннисистку и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,50. На победу итальянки предлагается коэффициент — 2,50.

Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Леси Цуренко с коэффициентом — 1,52. Успех ее соперницы оценивается коэффициентом — 2,75.

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btu.org.ua