Australian Open. Монфис уверенно выиграл матч первого круга, Маррей не смог взять ни сета у Этчеверри

На кортах Открытого чемпионата Австралии продолжаются матчи второго игрового дня

Мельбурн, Австралия • 14-28 января • хард • A$34,226,200

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — Энди Маррей (Великобритания) 6:4, 6:2, 6:2

Гаэль Монфис (Франция) — Янник Ханфманн (Германия) 6:4, 6:3, 7:5

Карен Хачанов (-, 15) — Даниэль Альтмайер (Германия) 5:7, 6:3, 7:6(5), 7:6(3)

Люка ван Аш (Франция) — Джеймс Дакворт (Австралия, WC) 6:7(2), 6:3, 3:6, 6:3, 6:3

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Федерико Кория (Аргентина) 6:4, 7:6(3), 7:6(5)

Уго Умбер (Франция, 21) — Давид Гоффен (Бельгия, Q) 6:2, 7:5, 5:7, 6:3

Нуну Боржеш (Португалия) — Максимилиан Мартерер (Германия) 7:5, 7:6(3), 6:2

Кристофер Юбэнкс (США) — Таро Даниэль (Япония) 6:4, 6:2, 6:3

Александар Ковачевич (США, Q) — Алехандро Табило (Чили) 6:7(2), 7:6(9), 1:6, 6:1, 6:3

Гаэль Монфис взял реванш у Янника Ханфмана за поражение на турнире в Гамбурге в 2020 году. 37-летний француз выиграл свой первый матч в этом году и дальше сыграет против 30-го сеяного Томаса Мартина Этчеверри. Монфис проводит 60-й турнир Grand Slam в карьере (18-й раз играет в Мельбурне) и одержал 34-ю победу на кортах Открытого чемпионата Австралии.

Энди Маррей впервые за последние три года не смог выиграть в первом круге Australian Open. Британец третий раз сыграл против Томаса Мартина Этчеверри и потерпел второе поражение.

Люка ван Аш, Чжан Чжичжэнь, Нуну Боржеш и Александар Ковачевич впервые победили в основной сетке Открытого чемпионата Австралии.

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