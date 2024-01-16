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Australian Open. Остапенко одержала очередную победу, Томлянович совершила камбэк в матче с Мартич

В женской сетке Открытого чемпионата Австралии завершились матчи первого круга

Мельбурн, Австралия • 14-27 января • хард • A$34,226,200
Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Елена Остапенко (Латвия, 11) — Кимберли Биррелл (Австралия, WC) 7:6(5), 6:1
Айла Томлянович (Австралия, SR) — Петра Мартич (Хорватия) 7:6(3), 4:6, 6:4
Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Каролина Плишкова (Чехия) 7:6(6), 6:4
Анна Блинкова (-) — Кристина Букша (Испания) 6:2, 6:4
Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — Эшлин Крюгер (США) 3:6, 6:2, 6:3
Кэти Бултер (Великобритания) — Юань Юэ (Китай) 7:5, 7:6(1)
Эмма Радукану (Великобритания) — Шелби Роджерс (США, SR) 6:3, 6:2
Ван Яфань (Китай) — Сорана Кырстя (Румыния, 22) 0:6, 7:5, 6:2
Александра Крунич (Сербия, SR) — Клара Бюрель (Франция) 6:4, 6:1
Джессика Пегула (США, 5) — Ребекка Марино (Канада, Q) 6:2, 6:4

Елена Остапенко продлила свою победную серию после титула WTA 500 в Аделаиде на прошлой неделе. Латвийка третий год подряд успешно стартует в Мельбурне. В прошлом сезоне она дошла до четвертьфинала.

Айла Томлянович (№271 WTA), которая сыграет против Остапенко в следующем раунде, в решающем сете матча против Петры Мартич отыгралась со счёта 4:1 в пользу соперницы. Австралийка сравняла счёт в очных встречах с Мартич (2-2) и впервые с октября 2022 года смогла одержать полноценную победу над теннисисткой из топ-50.

Эмма Радукану во второй раз обыграла Шелби Роджерс: в 2021 году они встречались в четвёртом круге на US Open, где британка выиграла трофей. Радукану попробует впервые выйти в третий круг Australian Open в матче против Ван Яфань.

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