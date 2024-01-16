Энди Маррей: «Вполне возможно, что это был мой последний матч в Мельбурне»

Трехкратный чемпион турниров Grand Slam и экс-первая ракетка мира 36-летний Энди Маррей после поражения в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии намекнул на возможное завершение карьеры.

— Расскажите об ощущениях после матча? Почему все пошло не по плану?

— Очевидно, я разочарован. Честно говоря, с самого начала не все шло хорошо. У меня был, возможно, небольшой шанс в середине первого сета.

Это было плохое выступление. Там была удивительная публика, которая… Я чувствовал, что они пытались подхватить меня, поддержать и стать стеной позади меня. Обычно я всегда обращаюсь к зрителям, завожу их и вношу какую-то энергию в матч. Не знаю точно, почему так произошло, потому что я хорошо себя чувствовал, когда выходил на корт. В Брисбене сыграл достаточно хорошо. Тренировался очень хорошо последние 10 дней или около того. Не знаю.

— В конце вы выглядели довольно эмоциональным. Возможно, это было прощание с Мельбурном? Вы об этом думали?

— Да, вполне возможно, что я играю здесь в последний раз. Возможно, я так думаю, из-за того, как сложился этот матч и все остальное, я не знаю.

Во время игры ты, конечно, пытаешься контролировать свои эмоции, концентрироваться на очках и все такое. Когда до конца остается одно очко, ты думаешь: «Не могу поверить, что все закончилось так быстро, и вот так»

По сравнению с матчами, которые я проводил здесь в прошлом году, это совершенно противоположное чувство, когда уходишь с корта. Хотелось бы больше заводить зрителей. Я просто разочарован тем, как я играл, и всем остальным, так что…

— Последние результаты были не такими, как вы хотели. Чувствуете ли вы, что теннис, в который вы хотите играть, который даст вам желаемые результаты, все еще существует?

— Если я буду играть так, как сегодня, то абсолютно нет, нет. Я не выиграю много матчей, играя таким образом. Тренировки — это не то же самое. Я это прекрасно понимаю.

Я также знаю, что такое хороший теннис. Знаю, что в течение последней недели, 10 дней, я хорошо играл против лучших игроков мира. Но, очевидно, когда у вас есть такие выступления, как сегодня, или серия результатов в течение определённого периода времени, как у меня, трудно продолжать верить в это.

— Есть ли у вас временные рамки или даже дедлайн, когда, по вашему мнению, вы решите, хотите ли продолжать свои выступления или нет? Как вы это видите?

— У меня есть представление о том, как я, вероятно, хотел бы завершить выступления. Да, многое зависит от того, как вы играете. Временные рамки для этого сужаются, когда ты играешь и достигаешь таких результатов, как сегодня. Слушайте, я знаю, что Томас очень, очень хороший игрок. Даже если я бы играл хорошо сегодня, я все равно мог бы проиграть матч. Просто характер выступления заставляет меня ставить под сомнение некоторые вещи.

В прошлом году была немного другая история. Физически я хорошо держался против двух очень сильных игроков. Поэтому временные рамки немного сужаются для меня, чтобы выйти на тот уровень, на котором я хочу быть.

Энди Маррей в первом круге Australian Open-2024 проиграл представителю Аргентины Томасу Мартину Этчеверри, который занимает 30-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:2 в пользу аргентинского теннисиста.

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