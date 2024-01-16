Теннис
Карма в действии. 9 из 12 игроков, выступавших в декабре на турнире «Газпрома», проиграли в первом круге Australian Open
На Открытом чемпионате Австралии стартовали 12 из 13 игроков, которые принимали участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», проходившем в Санкт-Петербурге в декабре. Эти соревнования проходят при поддержке местных властей и при содействии влиятельного спонсора — компании «Газпром».
Напомним, что «Газпром», согласно ряду журналистских расследований, финансирует собственные добровольческие батальоны, участвующие в войне против Украины. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в начале вторжения обратился к своим работникам с призывом поддержать владимира путина, а также пугал Европу «целыми замерзшими городами» из-за отказа от российских энергетических ресурсов.
По итогам первого круга Australian Open 9 из 12 теннисистов завершили свое выступление на турнире.
Свои стартовые матчи смогли выиграть только Карен Хачанов (в четырех сетах против Даниэля Альтмайера), Адриан Маннарино (отыгрался с 1-2 по сетам против Стэна Вавринки) и Виктория Томова (победила в двух сетах Кайлу Дэй). Интересно, что Томова во втором раунде сыграет против первой ракетки Украины Элины Свитолиной.
Остальные участники «газпромовского» турнира потерпели поражения, причем многие из них изначально считались фаворитами в своих поединках.
Вероника Кудерметова (№15) проиграла в трех сетах Виктории Голубич
Анастасия Потапова (№23) проиграла в двух сетах Кайе Юван
Диана Шнайдер проиграла в двух сетах Жасмин Паолини (итальянка тоже планировала сыграть в Санкт-Петербурге, но после резонанса, поднятого в соцсетях, отказалась от участия)
Юлия Путинцева проиграла теннисистке из квалификации
Александр Бублик (№31) проиграл в трех сетах квалифаеру Сумиту Нагалу
Александр Шевченко проиграл в трех сетах Жауме Мунару
Ласло Дьере проиграл в пяти сетах Артуру Казо
Душан Лайович проиграл в четырех сетах квалифаеру Джулио Дзеппьери
Роберто Баутиста Агут проиграл в трех сетах Бену Шелтону
Еще одна участница выставочного турнира, Вера Звонарёва, не участвует в Открытом чемпионате Австралии.
Вчера на своих послематчевых пресс-конференциях Адриан Маннарино и Роберто Баутиста Агут прокомментировали свою поездку в россию.