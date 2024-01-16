В мае состоится суд над Александром Зверевым по обвинениям в физическом насилии

Чемпион Олимпиады-2020 в одиночном разряде немецкий теннисист Александр Зверев предстанет перед судом в Берлине в мае текущего года, сообщает Deutsche Welle.

Напомним, что Зверева обвиняют в «физическом насилии» над женщиной и причинении вреда ее здоровью во время ссоры». Женщина, о которой идет речь, — бывшая подруга теннисиста и мать его дочери Бренда Патеа. Зверев на протяжении всего времени отвергал эти обвинения.

«Любой, кто имеет хоть на половину нормальный уровень IQ, знает, о чем идет речь», — заявил ранее спортсмен. Сообщается, что адвокаты немца ставят под сомнение судебно-медицинские доказательства, использованные против него.

«Основные слушания по делу начнутся в мае 2024 года. Детали мы сообщим позже», — сказал DW представитель суда. В октябре прошлого года суд оштрафовал Зверева на 450 000 евро. В Германии постановления о штрафах выдаются, когда судья считает, что дело является простым и не требует судебного разбирательства. Обвиняемый может это обжаловать, поэтому Зверев теперь предстанет перед судом.

Это не первый случай, когда в адрес теннисиста звучат обвинения в домашнем насилии: несколько лет назад его бывшая девушка Ольга Шарипова заявляла о жестоком обращении с ней. Тогда внутреннее расследование ATP было закрыто из-за недостаточного количества доказательств.

Пока что неизвестно, собирается ли судья вызвать Зверева для показаний по делу, при этом судебный процесс в мае может совпасть в датах с Открытым чемпионатом Франции. Если теннисист должен будет свидетельствовать в зале суда лично, то есть шанс, что он пропустит Ролан Гаррос, который стартует 20 мая. Больше деталей по рассмотрению этого дела будет известно в ближайшее время.

На старте сезона Александр Зверев стал победителем командного турнира United Cup в составе сборной Германии, а также был избран в новый состав Совета игроков ATP. Немец стал и одним из героев второго сезона документального теннисного сериала от «Netflix». Один из эпизодов был полностью посвящен возвращению Зверева в Тур после операции.

После того как вчера в Берлине объявили о суде над немецким теннисистом, журналисты сегодня поинтересовались у участников Открытого чемпионата Австралии: уместно ли, чтобы игрок, обвиняемый в домашнем насилии, продолжал играть и представлять интересы теннисистов в Совете игроков ATP?

Стефанос Циципас: «Я не буду говорить об этом. Я не знаю ситуации, абсолютно не знаком с ней. Мне нечего сказать по этому поводу».

Кэмерон Норри: «Честно говоря, я не очень много знаю об этом. К сожалению, не могу ничего прокомментировать».

Каспер Рууд: «У меня было мало времени, чтобы подумать об этом, и сейчас у меня нет мнения по этому вопросу. Не знаю, как на это реагировать, поэтому не могу дать вам хорошего ответа. Извините».

Ига Швентек: «Ну, любой ответ, который я дам… нет хорошего ответа на этот вопрос. Думаю, в ATP должны решить, что им делать. Конечно, это не очень хорошо, когда занимаются продвижением игрока, которому выдвинуты такие обвинения. Я не знаю, какими будут результаты расследования. Я также не знаю, какова история других его дел, не знаю, выиграл он или проиграл. Думаю, вы должны спросить ATP, что они хотят с этим делать, потому что я не в том положении, чтобы судить».

Григор Димитров: «Впервые слышу об этом. Я точно не буду дальше это комментировать, потому что я не знаю, какова ситуация».

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