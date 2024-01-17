Australian Open. Марта Костюк против Элизе Мертенс во втором круге: превью матча

Украинская теннисистка Марта Костюк проведет свой второй матч в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. Поединок против бельгийки Элизе Мертенс пройдет 17 января четвертым запуском на Kia Arena. Начало игрового дня в 02:00 по киевскому времени

Дата рождения: 28/06/2002 (21 год)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (Остин — 2023)

Высший рейтинг WTA: 32 (07/08/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 17.01.2024): 184/110

Призовые за карьеру: $3,238,278

Дата рождения: 17/11/1995 (28 лет)

Место рождения: Лювен, Бельгия

Рост: 179 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 8 (2023 — Monastir; 2022 — Monastir; 2021 — Gippsland Trophy; 2019 — Doha; 2018 — Hobart, Lugano, Rabat; 2017 — Hobart)

Высший рейтинг WTA: 12 (26/11/2018)

Побед/Поражений за карьеру (на 17.01.2024): 421/239

Призовые за карьеру: $12,839,548

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H2H: 0-1

2022 | Индиан-Уэллс (WTA 1000) | R2 | хард | Мертенс — 6:2, 6:1

Путь на турнире

Марта Костюк

R1: Клэр Лю (США, №99) — 6:3, 4:6, 6:1

Элизе Мертенс

R1: Маяр Шериф (Египет, №58) 6:2, 2:0 отказ

История на турнире

Марта Костюк — 11/6 | Костюк седьмой раз выступает на Открытом чемпионате Австралии и пятый раз в основе. Ее лучший результат — третий круг в 2018, 2022 и 2023 годах.

Элизе Мертенс — 19/7 | Мертенс восьмой раз играет в Мельбурне и седьмой раз в основной сетке. Ее лучший результат — полуфинал в 2018 году.

Выступления на харде (на 15/01/2024[/i]):

Марта Костюк — 95/56 (4/2 в этом году)

Элизе Мертенс — 255/123 (5/2 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Марта Костюк — 3/2

WTA 500 — 3/2 | Брисбен — R2, Аделаида — 1/4

Элизе Мертенс — 5/2

WTA 500 — 1/1 | Брисбен — R3

WTA 250 — 4/1 | Хобарт — Финал

Последние 5 матчей:

Марта Костюк — В, П, В, В, П

Элизе Мертенс — В, П, В, В, В

Национальный фактор:

Марта Костюк — 6/5 | Костюк сыграет против теннисистки из Бельгии впервые с марта 2022 года, когда обыграла Элисон ван Эйтванк на турнире в Майами.

Элизе Мертенс — 15/9 | В прошлом году Мертенс проиграла Элине Свитолиной на Уимблдоне и прервала серию из шести побед подряд в матчах с украинскими теннисистками. На харде Мертенс проиграла украинкам лишь 2 матча из 11 сыгранных (оба против Элины Свитолиной).

Марта Костюк — проведет свой 146-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 72 победы (50%).

Элизе Мертенс — проведет свой 395-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету243 победы (62%).

Марта Костюк сыграет 33-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 17 побед (53%).

Элизе Мертенс сыграет 90-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 62 победы (70%).

Марта Костюк 10-й раз сыграет во втором круге турнира Grand Slam (4-й раз в Мельбурне). Украинка шесть раз проходила в третий круг и ни разу не проигрывала на этой стадии в Австралии.

Элизе Мертенс 24-й раз сыграет во втором круге турнира Grand Slam (7-й раз в Мельбурне). Бельгийка лишь один раз проигрывала на этой стадии — в прошлом году на Уимблдоне она уступила Элине Свитолиной.

Марта Костюк в 10 последних матчах против теннисисток, которые стоят выше нее в рейтинге, одержала 4 победы.

Элизе Мертенс в 10 последних матчах против теннисисток, которые стоят ниже нее в рейтинге, одержала 9 побед. Единственное поражение — от Эммы Наварро в финале турнира в Хобарте.

Победительница этого матча получит A$255,000 призовых и 130 рейтинговых очков. Проигравшая — A$180,000 призовых и 70 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает небольшой фавориткой матча Элизе Мертенс и предлагает на ее победу коэффициент — 1,70. Успех Марты Костюк в этом матче оценивается коэффициентом — 2,31.

Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet — победа Марты Костюк 2,33, а победа Элизе Мертенс оценивается коэффициентом — 1,67.

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btu.org.ua