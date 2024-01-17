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Australian Open. Марта Костюк против Элизе Мертенс во втором круге: превью матча
Украинская теннисистка Марта Костюк проведет свой второй матч в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. Поединок против бельгийки Элизе Мертенс пройдет 17 января четвертым запуском на Kia Arena. Начало игрового дня в 02:00 по киевскому времени
Дата рождения: 28/06/2002 (21 год)
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 1 (Остин — 2023)
Высший рейтинг WTA: 32 (07/08/2023)
Побед/Поражений за карьеру (на 17.01.2024): 184/110
Призовые за карьеру: $3,238,278
Дата рождения: 17/11/1995 (28 лет)
Место рождения: Лювен, Бельгия
Рост: 179 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 8 (2023 — Monastir; 2022 — Monastir; 2021 — Gippsland Trophy; 2019 — Doha; 2018 — Hobart, Lugano, Rabat; 2017 — Hobart)
Высший рейтинг WTA: 12 (26/11/2018)
Побед/Поражений за карьеру (на 17.01.2024): 421/239
Призовые за карьеру: $12,839,548
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H2H: 0-1
2022 | Индиан-Уэллс (WTA 1000) | R2 | хард | Мертенс — 6:2, 6:1
Путь на турнире
Марта Костюк
R1: Клэр Лю (США, №99) — 6:3, 4:6, 6:1
Элизе Мертенс
R1: Маяр Шериф (Египет, №58) 6:2, 2:0 отказ
История на турнире
Марта Костюк — 11/6 | Костюк седьмой раз выступает на Открытом чемпионате Австралии и пятый раз в основе. Ее лучший результат — третий круг в 2018, 2022 и 2023 годах.
Элизе Мертенс — 19/7 | Мертенс восьмой раз играет в Мельбурне и седьмой раз в основной сетке. Ее лучший результат — полуфинал в 2018 году.
Выступления на харде (на 15/01/2024[/i]):
Марта Костюк — 95/56 (4/2 в этом году)
Элизе Мертенс — 255/123 (5/2 в этом году)
Выступления в сезоне 2024
Марта Костюк — 3/2
WTA 500 — 3/2 | Брисбен — R2, Аделаида — 1/4
Элизе Мертенс — 5/2
WTA 500 — 1/1 | Брисбен — R3
WTA 250 — 4/1 | Хобарт — Финал
Последние 5 матчей:
Марта Костюк — В, П, В, В, П
Элизе Мертенс — В, П, В, В, В
Национальный фактор:
Марта Костюк — 6/5 | Костюк сыграет против теннисистки из Бельгии впервые с марта 2022 года, когда обыграла Элисон ван Эйтванк на турнире в Майами.
Элизе Мертенс — 15/9 | В прошлом году Мертенс проиграла Элине Свитолиной на Уимблдоне и прервала серию из шести побед подряд в матчах с украинскими теннисистками. На харде Мертенс проиграла украинкам лишь 2 матча из 11 сыгранных (оба против Элины Свитолиной).
Марта Костюк — проведет свой 146-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 72 победы (50%).
Элизе Мертенс — проведет свой 395-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету243 победы (62%).
Марта Костюк сыграет 33-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 17 побед (53%).
Элизе Мертенс сыграет 90-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 62 победы (70%).
Марта Костюк 10-й раз сыграет во втором круге турнира Grand Slam (4-й раз в Мельбурне). Украинка шесть раз проходила в третий круг и ни разу не проигрывала на этой стадии в Австралии.
Элизе Мертенс 24-й раз сыграет во втором круге турнира Grand Slam (7-й раз в Мельбурне). Бельгийка лишь один раз проигрывала на этой стадии — в прошлом году на Уимблдоне она уступила Элине Свитолиной.
Марта Костюк в 10 последних матчах против теннисисток, которые стоят выше нее в рейтинге, одержала 4 победы.
Элизе Мертенс в 10 последних матчах против теннисисток, которые стоят ниже нее в рейтинге, одержала 9 побед. Единственное поражение — от Эммы Наварро в финале турнира в Хобарте.
Победительница этого матча получит A$255,000 призовых и 130 рейтинговых очков. Проигравшая — A$180,000 призовых и 70 рейтинговых очков.
Котировки букмекеров:
Компания Vbet считает небольшой фавориткой матча Элизе Мертенс и предлагает на ее победу коэффициент — 1,70. Успех Марты Костюк в этом матче оценивается коэффициентом — 2,31.
Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet — победа Марты Костюк 2,33, а победа Элизе Мертенс оценивается коэффициентом — 1,67.
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