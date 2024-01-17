Еще больше тенниса в Саудовской Аравии: Надаль стал амбассадором федерации

Испанский теннисист будет сотрудничать с Федерацией тенниса королевства

О начале партнерства с Рафаэлем Надалем сообщает Федерация тенниса Саудовской Аравии (ФТСА). Недавно 37-летний испанец, для которого 2024 год может стать последним сезоном в карьере, посетил детское теннисное мероприятие в Эр-Рияде. Его новая роль будет предусматривать, что каждый год он будет проводить определенное время в Саудовской Аравии для развития спорта, а также работать над созданием своей новой теннисной академии.

«Куда бы вы ни посмотрели в Саудовской Аравии, вы можете увидеть рост и прогресс, и я рад быть частью этого», — цитирует Надаля ФТСА. «Я продолжаю играть в теннис, потому что я люблю эту игру. Но помимо игры я хочу помочь этому виду спорта развиваться во всем мире, и в Саудовской Аравии есть реальный потенциал».

Сейчас в Саудовской Аравии насчитывается 177 теннисных клубов, что на 146% больше, чем в 2019 году. За последние четыре года количество зарегистрированных игроков в стране выросло на 46%.

Напомним, что уже несколько лет в Саудовской Аравии проходили показательные соревнования мужчин (там сыграли Стефанос Циципас, Доминик Тим, Тэйлор Фритц, Ник Кириос и многие другие), «Детские дни» в формате мастер-классов (в них участвовали мать братьев Марреев Джуди, а также Барбара Шетт).

В 2023 году Саудовская Аравия приняла свой первый турнир ATP — Next Gen ATP Finals в Джидде. После чего также состоялись выставочные матчи с участием Новака Джоковича против Карлоса Алькараса и Арины Соболенко против Онс Жабер.

Пятилетнее соглашение о молодежном Итоговом турнире ATP, по словам саудовской федерации, «сигнализирует о намерении страны сделать теннис важной частью своего международного календаря и является первым из многих возможных профессиональных теннисных турниров, которые будут проведены в стране».

В прошлом сезоне теннисная общественность активно обсуждала новый контракт WTA с королевством на проведение женского Итогового турнира. Публичная реакция оказалась негативной и в конце концов турнир в последний момент решили провести в Мексике.

По информации британской прессы, их федерация отказалась от инвестиций Саудовской Аравии в турнир ATP «Куинс Клаб», но есть сообщения, что королевство заинтересовано в приобретении значительно больших теннисных турниров, таких как Miami Open и Madrid Open (оба серии 1000).

В самой Саудовской Аравии спорт стал основным компонентом программы реформ «Видение 2030» наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Программа имеет целью превратить страну в туристический и деловой центр, одновременно отказываясь от использования ископаемого топлива.

Королевство уже заручилось поддержкой футбольных легенд, таких как Криштиану Роналду и Неймар, которые играют в местной профессиональной лиге. Саудовская Аравия также стала площадкой для проведения боксерских поединков, соревнований по гольфу и гонок Формулы-1. Кроме этого, королевство было выбрано местом проведения Чемпионата мира по футболу 2034 года.

Спортивные звезды и федерации сталкиваются с возмущением болельщиков, медиа и правозащитников за партнерство с государством, которое обвиняют в «спортсвошинге» («спортивном отмывании») — использовании спорта для улучшения международной репутации после широкой критики за нарушение прав человека и экологических норм. Королевство отрицает обвинения в нарушении прав человека и заявляет, что защищает свою национальную безопасность с помощью своих законов.

«Я точно чувствую, что все, что происходит в спорте, не является черно-белым, — сказала во вторник первая ракетка WTA Ига Швёнтек, которая только от журналистов узнала о сотрудничестве Надаля и ФТСА. — Мне сложно в одном предложении все подытожить…

Было много слухов о том, что WTA Finals поедет в Саудовскую Аравию. Мы все еще ждем решения. Мне всегда было трудно сказать, хорошо это или плохо, потому что женщинам в этих странах нелегко… Очевидно, что эти страны также хотят измениться и улучшить свое положение в политическом и социальном плане. Учитывая все эти соревнования, ходили слухи и о «спортсвошинге».

Я не имею никаких связей с Рафой и никак не связана с его решениями. Если же говорить о наших турнирах, то это должны решать федерации и руководящие органы. Будем мы играть там или нет. И если это вызовет негативную реакцию, то они должны будут взять на себя ответственность за это решение».

«Меня это не шокирует, — заявил бывший теннисист и комментатор Джон Макинрой. — Скажем так: говорят деньги. Знаете, как будто: «О, нет, я бы не стал этого делать. Сколько мне предложили? Если подумать, то, возможно, я это сделаю». Лично я совершенно не согласен с этим, как с гольфом, так и с теннисом. Женщины собираются играть там Итоговый турнир WTA? Вы издеваетесь надо мной? Потому что они так хорошо относятся к женщинам? Вот этот момент кажется мне забавным».

Тем временем Amnesty International призвала Рафаэля Надаля высказаться о плохой ситуации с правами человека в Саудовской Аравии.

Питер Франкенталь, директор по экономическим вопросам Amnesty International в Великобритании, сказал:

«Новая роль Рафы Надаля — это лишь последняя глава в неустанной операции Саудовской Аравии по спортсвошингу. От тенниса до футбола, гольфа и бокса — власти Саудовской Аравии потратили миллиарды на ребрендинг страны как спортивной супердержавы и отвлечение внимания от ужасной ситуации с правами человека. Во время правления Мухаммеда бин Салмана власти Саудовской Аравии заключили в тюрьму десятки мирных активистов, совершили рекордное количество казней и нагло скрыли ужасное убийство Джамаля Хашогги». Он добавил: «Как и в случае с другими звездами спорта, которые получают хорошо оплачиваемую работу в Саудовской Аравии, мы призываем Надаля высказаться относительно ситуации с правами человека в Саудовской Аравии, предлагая важный сигнал солидарности с заключенными правозащитниками страны».

Источники: Telegraph; Reuters

btu.org.ua