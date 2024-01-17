Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

Вторая ракетка мира ответил на вопросы журналистов после победы над Ришаром Гаске в первом круге Открытого чемпионата Австралии

— Я всегда стараюсь улыбаться на корте. Очевидно, бывают моменты, когда это очень трудно сделать. Есть давление. Нервы не выдерживают. В такие моменты трудно получать удовольствие от игры. Но у меня также есть моя команда. Когда мне немного тяжело или я злюсь на корте, они с улыбкой на лице стараются принести радость на корт. Это ключ к моей игре. Я стараюсь делать это каждый день.

— 30 сеяных игроков прошли во второй раунд в мужской сетке. Как вы считаете, о чем это говорит в мужском теннисе?

— Они заслуживают этого. В туре сейчас есть отличные игроки. Большинство сеяных игроков прошли во второй раунд, но в то же время я видел, как некоторые из них очень тяжело боролись в своих пятисетовых матчах и были очень близки к вылету.

В туре много отличных игроков, многие из них могут победить любого. Но, думаю, что 30 из 32 сеяных игроков, заслужили своим трудом на корте пройти дальше.

— Вы были последним, кто играл в трехдневном первом раунде в новом формате. Как Вы считаете, были ли эти изменения успешными?

— Думаю, что да. Это лучше и для игроков, и для всех. Для зрителей, которые имеют больше дней для просмотра матчей, для турнира также. Игроки, которые играют в первые дни, имеют больше дней для отдыха. В общем, я думаю, что это действительно хороший формат.

Также, в интервью на корте Карлос Алькарас отдал дань уважения своему сопернику Ришару Гаске:

«Ришар — великолепный игрок, но я бы сказал, что он еще лучший человек. Он всегда поддерживал меня. Очень, очень хороший человек, мы не часто общаемся, но он очень хороший парень. Он доказал на протяжении всей своей карьеры, что он невероятный игрок. Он очень талантлив. Его бэкхенд невероятен, сумасшедший. Здорово играть против него, он невероятный игрок.»

Во втором круге Карлос Алькарас встретится с Лоренцо Сонего, которому проиграл в их единственном очном поединке в 2021 году.

btu.org.ua