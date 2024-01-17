Леся Цуренко: «Теннис, даже в таком почтенном возрасте, в котором я нахожусь, это для меня такой веселый и познавательный процесс»

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала порталу «Большой теннис Украины» свою победу во втором круге Открытого чемпионата Австралии

— Сегодняшний матч вам удалось провести более стабильно и спокойно, чем в первом круге. Удалось найти свою игру, о чем вы говорили после матча с Брондзетти? Как оцениваете свое выступление сегодня?

— Сегодня я действительно была более стабильной и спокойной. Очень неприятная на самом деле соперница, потому что она очень мощно подает и бьет, поэтому почти никакого ритма не было. И моя задача была как можно больше возвращать ей мячей, заставлять ее двигаться. Есть некоторые вопросы к себе по довольно простым ошибкам, но, возможно, это тоже вызвано тем, что соперница очень плоско и сильно бьет. В целом я очень рада победе и довольна тем, что смогла выполнить свой план на игру.

— В середине первого сета у вас произошла небольшая перепалка с одним из зрителей. Что там случилось?

— С начала матча на входах на корт не стояли охранники и поэтому люди заходили и выходили в любой момент. Это первое, по поводу чего мы обращались к судье. Тот парень, он как будто за меня и болел, но что-то он не сдержал своих эмоций. Он начал кричать очень громко, я не поняла, что именно он кричал. Я на эмоциях немного ему ответила, но он извинился. На эмоциях разное бывает, скорее всего он просто не сориентировался в розыгрыше.

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— Вы сыграете в третьем круге Australian Open второй раз, спустя 11 лет, и станете одной из самых возрастных участниц этой стадии. Какие мысли у вас вызывает эта цифра, ведь еще год-два назад многие писали, что возможно вам пора заканчивать с карьерой, но сейчас те же люди пишут комментарии о том, что в полном восторге от вашего тенниса.

— Ой, это прикольная статистика (смеется). Класс! Вот я молодец (смеется). Никто из нас не становится моложе, я все прекрасно понимаю. Я наслаждаюсь теннисом, наслаждаюсь тем, что я здесь нахожусь, много чего нового тренирую. Теннис, даже в таком почтенном возрасте, в котором я нахожусь, это для меня такой веселый и познавательный процесс, который я продолжаю.

Если честно, то пару лет назад я действительно задумывалась об окончании карьеры, вы помните что у меня были большие проблемы с локтем, так что можно сказать, что те люди были в какой-то степени правы (смеется). Сейчас, я насколько могу, с позитивом смотрю на жизнь. Наверное мы все украинцы, находясь в новых реалиях, научились радоваться малейшим вещам и не обращать внимание на моменты, которые раньше казались важными, как, например, на теннисный матч. Сейчас я гораздо спокойнее отношусь к матчам, я просто играю в теннис и получаю удовольствие от того, от чего могу.

— Дальше у вас матч против Арины Соболенко. Все мы помним, что произошло в Индиан-Уэллс в прошлом году. Понятно, что сейчас, возможно, рано об этом говорить, но думаю, вы готовились к этой возможной встрече, когда увидели сетку. Что вы сейчас думаете об этом предстоящем поединке?

— То, что произошло в прошлом году в Индиан-Уэллс, и в чём была большая заслуга нашего CEO, мне не хочется вспоминать и обсуждать это, если честно… Прекрасно, что я буду играть на большом корте против топовой теннисистки. Вот, наверное, и всё, что я думаю об этом матче…

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