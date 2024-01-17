Новак Джокович — о выходе в третий круг на Australian Open: «Я могу быть доволен победой. Моим теннисом — не очень»

Сербский теннисист пообщался со СМИ после своего второго матча на турнире в Австралии

Во втором круге австралийского «мэйджора» Новак Джокович обыграл местного игрока Алексея Попырина.

— Если сравнить ощущения на корте между первым матчем и этим, эти ощущения лучше или хуже?

— Слушайте, я не чувствовал себя лучшим образом в течение последней недели. Да, порой меня разочаровывает уровень тенниса, который я показываю на корте, и некоторые не характерные ошибки, которые я допускаю. В то же время, это спорт. Ты не можешь всегда чувствовать себя или играть наилучшим образом, но ты должен найти способ победить, что я и сделал против игроков, которые вышли на корт и хотели победить меня. Они оба были уверены в себе.

Могу ли я быть доволен? Я могу быть доволен победой. Моим теннисом — не очень. Но, как я уже говорил, это нормально — проходить через такие периоды или обстоятельства. Надо просто принять это и двигаться дальше. Надеюсь, с ходом турнира все пойдет в положительном направлении для меня.

— Что этот человек на трибуне сказал вам, что заставило вас отреагировать?.

— Вы не хотите этого знать (улыбается). На корте мне много чего говорили, особенно с того угла, и с угла с другой стороны. Я терпел это большую часть матча. В какой-то момент мне это надоело, и я спросил его, не хочет ли он спуститься и сказать мне это в лицо. К сожалению для него, когда произошла такая ситуация, такая конфронтация, у него не хватило смелости спуститься. Это то, о чем я его спрашивал. Если у тебя есть смелость, если ты такой сильный человек, крутой парень, спустись и скажи мне это в лицо, давай поговорим об этом. Он извинялся на расстоянии. Вот и все.

— Это что-то раззадорило в вас? Выглядело так, будто после этого момента вы были заведены.

— Да, возможно, это было нужно. Я не знаю (улыбается). Слушайте, я не хочу попадать в такие ситуации. Да, наверное, эмоционально я был никакой. В игровом плане я действовал плоско на протяжении определенной части матча, конца второго сета, большей части третьего сета. Возможно, это было нужно для того, чтобы немного взбодрить меня, и чтобы я начал находить ту интенсивность на корте, которая мне была нужна на протяжении всего матча.

— Расстраивает ли вас, когда среди зрителей есть идиоты, которые заходят слишком далеко?

— Да, расстраивает. Я не собираюсь сидеть и говорить, что это все хорошо. Это не хорошо. Конечно, это меня расстраивает. Я разочарован. Я не хочу этого переживать, но должен принять это таким, каким оно есть. Иногда я не терплю, когда кто-то переходит черту. Вот и всё. Вот что случилось. Люди выпивают… Я думаю, что поздний час, наверное, тоже влияет на то, как они себя чувствуют и ведут себя. Ничего страшного. Люди платят за билеты, чтобы прийти и посмотреть на нас. Они хотят увидеть шоу. Они хотят развлечься. Они имеют на это право. Нет никаких проблем с точки зрения того, что я никогда не просил никого покинуть стадион. Я никогда не просил судью на вышке вывести кого-то. Я бы не стал этого делать, потому что он заплатил за свой билет, и он имеет право быть там и говорить то, что хочет, и вести себя так, как он хочет. Но если кто-то перейдет черту, я сделаю ему замечание, как сделал этому парню, попрошу его подойти ближе и сказать мне то, что он хочет мне сказать. Оскорбить меня, как он это сделал. Вот и все. Он не очень хотел спускаться. Вот как это было.

— Следующим вашим соперником будет Этчеверри. Вы видели, как он здесь играет? Можете что-то сказать о нем?

— Нет, я не видел, как он играет, но он достаточно уверенно обыграл Монфиса и Маррея. Мне надо будет посмотреть записи его матчей с ними. Да, результат действительно впечатляющий. Очевидно, что он играет, возможно, в свой лучший теннис на харде. Томас — отличный парень. Я очень хорошо лажу с ним и его командой. Очевидно, что на корте мы будем соперниками. Мы оба хотим победить. Я попытаюсь извлечь уроки из предыдущих наших матчей. Но я думаю, что его уровень тенниса, особенно на харде, значительно улучшился. Об этом свидетельствуют результаты. Я должен быть очень подготовленным и готовым к этому матчу.

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