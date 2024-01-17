Стефанос Циципас: «Мое восстановление было сумасшедшим — я делал все, что было в моих силах, чтобы как можно быстрее вернуться на корт»

Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас — о своем восстановлении после травмы спины и изменениях в технике подачи

— Похоже, вы немного изменили свою подачу, особенно свою позу при подаче. Просто интересно, почему вы решили это сделать, возможно это связано с вашей спиной?

— Я не считаю это чем-то негативным в своей игре. Возможно, у меня был не лучший процент первых подач в начале матча, но это то, что я пытаюсь добавить в свою игру, возможно, с помощью последовательности и других вещей, которые могут мне помочь, избегая вращения и держать свое тело немного компактнее в точках контакта ракетки с мячом. Несколько вещей, которые я пытаюсь скорректировать. Конечно, я не потратил на это слишком много времени, поэтому я иногда прибегаю к этому, в зависимости от моих личных ощущений. Я буду продолжать, посмотрим.

— Это что-то, что решили вы, ваша команда или кто-то конкретно?

— Это всегда командное решение. Я не собираюсь делать что-то, опираясь на собственные ощущения. Я хочу, чтобы все, кто участвует в этом процессе, и все, кто есть в моей команде, имели свое мнение по этому поводу. Как видите, есть много игроков, которые подают именно так, и у них очень хорошие подачи, поэтому это не то, чего мы раньше не видели в теннисе. Ее используют многие ведущие игроки.

— Относительно Итогового турнира, с которого вы снялись из-за травмы спины, вы говорили, что не могли встать с постели некоторое время… Как проходило восстановление в течение последних трех месяцев?

— Мое восстановление было сумасшедшим. Я говорю от имени игроков, которые получали подобные травмы в прошлом. Я разговаривал с некоторыми из них. Это то, с чем теннисисты сталкиваются в определенный период своей карьеры. Эта травма встречается чаще, чем я думал изначально. Мое восстановление было удивительным, в некотором смысле, потому что оно произошло быстрее, чем у любого другого игрока. Я делал все, что было в моих силах, чтобы как можно быстрее вернуться на корт.

Это сложная часть года, потому что один сезон только что закончился, и вы, как правило, имеете две недели отдыха. Затем ты возвращаешься на корт, работаешь над своей игрой, пытаешься придумать что-то новое, что может принести тебе пользу в 2024 году. Я был далеко от этого, пытался восстановиться, пытался использовать тренажеры и оборудование, которые необходимы при подобных травмах. Я не так много времени проводил на корте. Было сложно столкнуться с чем-то подобным именно в межсезонье. Но сейчас я здоров. Я двигаюсь в правильном направлении. Я чувствую, что могу продолжать прибавлять и в конце концов видеть себя тем игроком, которым я был в начале прошлого года.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Стефанос Циципас сыграет против австралийца Джордана Томпсона

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