Следить

Теннис

Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

Анастасия Фирман стала призером парного турнира ITF W15 в Люксембурге

17-летняя украинская теннисистка (на фото справа) выступала на турнире в Эш-сюр-Альзетт в паре со своей ровесницей из Германии Джози Дэмс. В финальном поединке девушки уступили первой сеяной паре сестрам Таисии и Яне Мордергер (Германия) — 2:6, 3:6. На пути к решающему матчу Фирман и Дэмс выиграли два поединка.

Для Анастасии Фирман это был четвертый в карьере профессиональный турнир, где она выступала в паре. Украинка занимает 106-е место в юниорском рейтинге ITF и является второй ракеткой Украины среди юниоров.

Напомним, что на этом турнире чемпионкой в одиночном разряде стала 17-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез.

btu.org.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

Леннокс ЛЬЮИС: «Жду Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов»

Футбол

Кубок короля. Бильбао и Севилья комфортно вышли в четвертьфинал, Мальорке пришлось помучиться

Теннис

Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

Автоспорт

Дакар: Лёб сократил оставание, но Сайнс остаётся впереди

Футбол

Овечкин тренируется с командой перед матчем с «Анахаймом»

Баскетбол

Вау! Просто подивіться, через кого Ентоні Девіс вколотив один з найкращих данків ночі

Бокс

Большой андеркард боя Усика. Будут Бриедис, Опетая и Ковалев

Футбол

Кубок Англии. Сенсация в Бристоле, Ярмолюк провел более 30 минут против волков, но проиграл

Теннис

Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

Футбол

Ювентус уверенно обыграл Сассуоло в 20 туре Серии А

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис