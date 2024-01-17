Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

Анастасия Фирман стала призером парного турнира ITF W15 в Люксембурге

17-летняя украинская теннисистка (на фото справа) выступала на турнире в Эш-сюр-Альзетт в паре со своей ровесницей из Германии Джози Дэмс. В финальном поединке девушки уступили первой сеяной паре сестрам Таисии и Яне Мордергер (Германия) — 2:6, 3:6. На пути к решающему матчу Фирман и Дэмс выиграли два поединка.

Для Анастасии Фирман это был четвертый в карьере профессиональный турнир, где она выступала в паре. Украинка занимает 106-е место в юниорском рейтинге ITF и является второй ракеткой Украины среди юниоров.

Напомним, что на этом турнире чемпионкой в одиночном разряде стала 17-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез.

btu.org.ua