Теннис
Украинцы на турнирах ITF 17 января. Результаты дня
Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
($40,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Анастасия Соболева (Украина, 9) — Селин Симунью (Ирландия, Q) 3:6 отказ
($25,000; Hard — Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Эрик Ваншельбойм (Украина, 3) — Йелле Селлс (Нидерланды) 6:7(9), 7:6(8), 6:4
($15,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Александр Брайнин (Украина) — Федерико Арнаболди (Италия, 7) 0:6, 1:6