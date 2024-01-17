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Теннис

Украинцы на турнирах ITF 17 января. Результаты дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов

Украинцы на турнирах ITF 17 января. Результаты дня

($40,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Анастасия Соболева (Украина, 9) — Селин Симунью (Ирландия, Q) 3:6 отказ

($25,000; Hard — Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Эрик Ваншельбойм (Украина, 3) — Йелле Селлс (Нидерланды) 6:7(9), 7:6(8), 6:4

Украинцы на турнирах ITF 17 января. Результаты дня

($15,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Александр Брайнин (Украина) — Федерико Арнаболди (Италия, 7) 0:6, 1:6

btu.org.ua

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