Australian Open. Казо впервые обыграл соперника из топ-10, Хуркач и Оже-Альяссим победили «квалифаеров»

Итоги пятого игрового дня в мужской сетке австралийского «мэйджора»

Мельбурн, Австралия • 14-28 января • хард • A$34,226,200

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Артур Казо (Франция, WC) — Хольгер Руне (Дания, 8) 7:6(4), 6:4, 4:6, 6:3

Уго Умбер (Франция, 21) — Чжан Чжичжэнь (Китай) 6:2, 5:7, 6:1, 7:6(3)

Хуберт Хуркач (Польша, 9) — Якуб Меншик (Чехия, Q) 6:7(9), 6:1, 5:7, 6:1, 6:3

Григор Димитров (Болгария, 13) — Танаси Коккинакис (Австралия) 6:3, 6:2, 4:6, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27) — Уго Гренье (Франция, Q) 6:1, 3:6, 6:1, 6:2

Даниил Медведев (-, 3) — Эмил Руусувуори (Финляндия)

• Australian Open. Норри выиграл матч, в котором проиграл первые два сета, Шан Цзюньчэн стал первым китайцем в третьем круге турнира

Артур Казо второй раз в карьере сыграл против теннисиста топ-10 и добыл дебютную победу. 21-летний француз выиграл свой седьмой матч подряд в этом году (перед Austalian Open он стал чемпионом на «челленджере» в Нумеа) и впервые в карьере сыграет в третьем круге турнира Grand Slam. Дальше Казо сыграет против Таллон Грикспора из Нидерландов.

Хуберт Хуркач восьмой раз в карьере выиграл пятисетовый матч и второй год подряд сыграет в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Следующим соперником поляка станет француз Уго Умбер, у которого он выиграл оба очных поединка.

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