Australian Open. Марта Костюк против Элины Аванесян в третьем круге: превью матча

Украинская теннисистка Марта Костюк проведет свой второй матч в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. Поединок против бельгийки Элизе Мертенс пройдет 17 января четвертым запуском на Kia Arena. Начало игрового дня в 02:00 по киевскому времени

Дата рождения: 28/06/2002 (21 год)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (Остин — 2023)

Высший рейтинг WTA: 32 (07/08/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 19.01.2024): 185/110

Призовые за карьеру: $3,238,278

Дата рождения: 17/09/2002 (21 год)

Место рождения: Пятигорск, Россия

Рост: 172 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 62 (18/09/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 17.01.2024): 157/93

Призовые за карьеру: $809,169

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Марта Костюк

R1: Клэр Лю (США, №99) — 6:3, 4:6, 6:1

R2: Элизе Мертенс (Бельгия, №28) — 5:7, 6:1, 7:6(6) | ВИДЕО

Элина Аванесян

R1: Бай Чжосюань (Китай, №87) — 4:6, 7:5, 6:2

R2: Мария Саккари (Греция, №8) — 6:4, 6:4

История на турнире

Марта Костюк — 11/6 | Костюк седьмой раз выступает на Открытом чемпионате Австралии и пятый раз в основе. Ее лучший результат — третий круг в 2018, 2022 и 2023 годах.

Элина Аванесян — 3/2 | Аванесян третий играет в Мельбурне и впервые в основной сетке.

Выступления на харде (на 19/01/2024[/i]):

Марта Костюк — 96/56 (5/2 в этом году)

Элина Аванесян — 26/25 (3/2 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Марта Костюк — 3/2

WTA 500 — 3/2 | Брисбен — R2, Аделаида — 1/4

Элина Аванесян — 5/2

WTA 500 — 0/1 | Аделаида — QR1

WTA 250 — 1/1 | Окленд — R2

Последние 5 матчей:

Марта Костюк — В, В, П, В, В

Элина Аванесян — В, В, П, П, В

Национальный фактор:

Марта Костюк — 12/21 | Костюк проиграла шесть последних матчей против теннисисток из россии, в том числе один в этом году — против Дарьи Касаткиной в Брисбене.

Элина Аванесян — 4/1 | Единственное поражение в матчах с украинками Аванесян потерпела от Леси Цуренко в квалификации Australian Open-2022.

Марта Костюк — проведет свой 147-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 73 победы (50%).

Элина Аванеся — проведет свой 35-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 17 побед (50%).

Марта Костюк сыграет 34-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 18 побед (55%).

Элина Аванесян сыграет 10-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 6 побед.

Марта Костюк 7-й раз сыграет в третьем круге турнира Grand Slam (4-й раз в Мельбурне). Украинка лишь один раз проходила эту стадию — на Ролан Гаррос-2021, после победы над Варварой Грачевой.

Элина Аванесян 2-й раз сыграет в третьем круге турнира Grand Slam (впервые в Мельбурне). В прошлом году она дошла до четвертого круга на Ролан Гаррос.

Победительница этого матча получит A$375,000 призовых и 250 рейтинговых очков. Проигравшая — A$255,000 призовых и 130 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Марту Костюк и предлагает на ее победу коэффициент — 1,24. Успех ее соперницы в этом матче оценивается коэффициентом — 4,25.

Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet — победа Марты Костюк 1,27, а победа Элины Аванесян оценивается коэффициентом — 4,22.

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