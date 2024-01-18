Australian Open. «Нейтральная» теннисистка сыграет против Костюк в третьем круге

В женской сетке Открытого чемпионата Австралии завершился четвёртый игровой день

Мельбурн, Австралия • 14-27 января • хард • A$34,226,200

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Элина Аванесян (-) — Мария Саккари (Греция, 8) 6:4, 6:4

Марта Костюк (Украина) — Элизе Мертенс (Бельгия, 25) 5:7, 6:1, 7:6(6)

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 10) — Алина Корнеева (-, Q) 6:1, 6:2

Магдалена Френх (Польша) — Каролин Гарсия (Франция, 16) 6:4, 7:6(2)

Анастасия Захарова (-, Q) — Кайя Юван (Словения) 6:1, 6:1

Паула Бадоса (Испания) — Анастасия Павлюченкова (-) 6:2, 6:3

Леся Цуренко (Украина, 28) — Ребека Масарова (Испания) 6:3, 6:4

Арина Соболенко (-, 2) — Бренда Фругвиртова (Чехия, Q) 6:3, 6:2

Элина Аванесян (№74 WTA) праздновала победу в своём первом матче против теннисистки из топ-10 рейтинга. Дальше Аванесян впервые встретится с Мартой Костюк.

Беатрис Аддад Мая впервые за пять раз выступлений на Australian Open вышла в третий круг.

Магдалена Френх (№69 WTA) одержала свою первую победу над соперницей из топ-20 рейтинга, проиграв до сегодняшней встречи с Гарсией в 23-х подобных матчах. Полька впервые сыграет в третьем круге турнира Grand Slam.

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Пары соперниц в третьем круге (нижняя половина сетки): Аванесян — Костюк, Тимофеева — Аддад Мая, Френх — Захарова, Паркс — Гауфф, Андреева — Парри, Хантер — Крейчикова, Анисимова — Бадоса, Цуренко — Соболенко.

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