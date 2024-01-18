Australian Open. Швёнтек с камбэком обыграла Коллинс и вышла в третий круг

Ига Швёнтек одержала волевую победу во втором круге турнира в Австралии

Мельбурн, Австралия • 14-27 января • хард • A$34,226,200

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Даниэль Коллинс (США) 6:4, 3:6, 6:4

Польская теннисистка в решающем сете уступала Коллинс со счётом 4:1 с двумя брейками, после чего выиграла пять гейм подряд. Швёнтек провела уже третью встречу с американкой в Австралии: в 2021 году она победила её в полуфинале турнира WTA 500 в Аделаиде, а в 2022 году уступила в полуфинале Australian Open. В целом Ига выиграла в пяти из шести матчей против Коллинс.

Швёнтек продлила свою безпроигрышную серию до семи матчей: перед выступлением в Мельбурне она одержала пять побед в рамках командного турнира United Cup.

Дальше Ига Швёнтек встретится с Линдой Носковой из Чехии, которую обыграла в предыдущем сезоне в четвертьфинале турнира WTA 250 в Варшаве, где в итоге стала чемпионкой.

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