«Был очень спокоен и стабилен на протяжении всего матча». Янник Синнер — о выходе в третий круг Australian Open

Четвертая ракетка мира Янник Синнер пообщался с журналистам после победы во втором круге Открытого чемпионата Австралии над Йеспером де Йонгом

— Янник, поздравляем тебя. Как много вы знали о своем сопернике до этого матча?

— Сыграть против него — это был новый опыт для меня. Очевидно, что он прошел квалификацию, хорошо сыграл первый раунд, поэтому я должен был быть очень осторожным, особенно в начале, пытаясь познакомиться с ним поближе. Потом в какой-то момент я играл очень хорошо. Я хорошо подавал, хорошо принимал, так что это был хороший матч для меня. Теперь посмотрим, что будет в следующем раунде.

— После двух матчей на Australian Open, есть ли что-то, что вы можете улучшить?

— Да, конечно. Это зависит также от ситуации. Сегодня я играл достаточно хорошо. Я хорошо чувствовал себя на корте. Я был очень спокоен и стабилен на протяжении всего матча.

Это то, ради чего я работаю, быть на корте, пытаясь соревноваться. Сегодня, возможно, это казалось легче, чем было на самом деле, потому что соперник хорошо играл на протяжении всего турнира. Я желаю ему всего наилучшего. Он очень хороший, приятный человек, и, надеюсь, мы увидим его еще много раз в течение года на больших турнирах.

— Вы говорили о работе в спортзале. Можете рассказать о том, какие ваши любимые упражнения? Есть ли какие-то тренажеры, которые вызывают у вас восхищение, что-то, что может отличаться от других игроков?

— Честно говоря, я люблю все смешивать. Я думаю, что мой тренер по фитнесу очень хорошо умеет миксовать разные вещи. Он понимает, что мне нужно и что может понадобиться для следующих матчей или чего-то другого. Так что с ним очень интересно работать.

Иногда, когда ты устал, но все равно должен идти в спортзал, это бывает трудно, но ты напоминаешь себе, что это правильный путь, что ты пытаешься совершенствоваться, и ты должен это принять.

Я не очень люблю кардио и бег, но когда мы делаем комбинированную работу на корте, кардио мне нравится больше (улыбается).

— Вы всегда были большой звездой в Италии, но еще большую популярность получили после того, как принесли для своей страны первый Кубок Дэвиса с 1976 года. Изменилась ли ваша жизнь с того момента?

— Безусловно, меня стали больше узнавать, особенно в Италии. Но в остальном плане для меня ничего не изменилось, если честно. Через неделю после того, я пошел в спортзал, как в обычный день, вышел на корт, как в обычный день.

До Кубка Дэвиса я не мог представить, насколько это важное событие. Безусловно, я всегда играл за Италию, потому что я обожаю играть за нее. Огромная гордость представлять свою страну, но пока ты не выиграешь или не попадешь в финальную часть Кубка Дэвиса, трудно понять, насколько это важно.

Так что было очень, очень приятно быть частью этого. Счастлив, что одержал несколько побед для команды. И я с нетерпением жду Олимпийские игры, потому что, очевидно, ты играешь не только за себя, но и за Италию — будет весело.

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