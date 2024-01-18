Ига Швёнтек: «Думаю, любой чемпион скажет вам, что зачастую он не чувствовал себя комфортно на протяжении всех двух недель турнира Grand Slam»

Первая ракетка мира прокомментировала свой камбэк в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии

Ига Швёнтек сумела обыграть Даниэль Коллинс в трех сетах, уступая в решающем сете 1-4 с двумя брейками.

— Очень тяжелая битва и невероятый камбэк. Поделитесь своими мыслями, особенно о третьем сете.

— Что ж, было много мыслей. Конечно, я не чувствовала, что контролирую этот матч. Я хотела бороться до конца. Я знала, что, любому игроку трудно держать тот уровень, который Даниэль показала во втором сете и в начале третьего. Я просто хотела быть готовой, когда у меня появится шанс вернуться в матч и, просто подержать мяч в игре немного больше, потому что было не так много розыгрышей. Она была очень агрессивной. Я хотела делать то же самое. Во втором сете она точно показала более качественный теннис. Я счастлива, что показала стойкость и продолжала верить до конца.

— Какой ваш главный вывод из этого? Очевидно, что вы довольны, что совершили этот камбэк. Как вы думаете, что вам нужно улучшить перед следующим матчем?

— Ну, я не знаю, смогу ли я что-то улучшить. То есть, я всегда стараюсь, но трудно понять, можешь ли ты что-то улучшить за один час тренировки, которая у меня будет завтра. Честно говоря, я чувствую, что все дело в моменте. Она играла очень хорошо. Это не то, как будто я просто объясняю, почему я проиграла сет и у меня были неприятности. Я чувствовала, что она играла очень хорошо. Я сделала всё, что могла. Я бы сказала то же самое, если бы проиграла. В следующем матче я просто собираюсь начать с самого начала. Это еще один раунд и, да, несмотря ни на что надо бороться.

— Вы были в наушниках, когда вышли на арену сегодня. Какую песню вы слушали, и каких исполнителей вы обычно слушаете, и что вы хотите, чтобы музыка дала вам в этой ситуации?

— Я слушала The Rolling Stones. Я чувствую, что когда я действительно хорошо сосредоточена, я как будто повторяю одну и ту же песню на протяжении всего матча. Это дает мне энергию, и я могу сузить свое внимание только до той песни, которую я постоянно слышу, и до технических моментов, о которых я хочу думать. Мне не нравится, когда мой мозг подбирает песни, которые звучат на арене во время переходов, потому что каждый раз они разные. Я хочу продолжать слушать The Rolling Stones.

— А какую именно песню? Вы помните, какую именно?

— Я не хочу говорить, потому что я уже говорила несколько раз на прошлых турнирах о песнях, которые слушаю. Та песня стала чем-то вроде гимна турнира или еще чего-то. Это немного испортило ее для меня. Я не хочу говорить (улыбается). На моём первом Ролан Гаррос, который я выиграла, была песня «Welcome to the Jungle». Я уже не смогла её больше слушать из-за всей этой шумихи, которую подняла эта песня, поэтому вот так.

— Из-за того факта, что вы не можете на самом деле спланировать какое-то улучшение в игре за тот один час в день, возникает ли у вас мысль, мол, я собираюсь дойти до конца турнира с такой игрой, или вы всё же хотите попробовать что-то сделать, чтобы улучшить?

— Я всегда буду стараться. На самом деле, я обычно хочу попробовать даже слишком много. Команда говорит: «Не спеши, не горячись». Если ты будешь просто стараться и работать, то все может улучшиться.

Я думаю, что любой чемпион скажет вам, что в большинстве случаев он не чувствовал себя комфортно на протяжении всех двух недель турнира Большого Шлема. Мы видели много турниров, где, например, Новак Джокович… Я сама не видела, как он играет, но казалось, что он побеждает не слишком легко. Он также из тех игроков, которые, видимо, поднимают уровень игры во время турнира, он способен на это. Я также видела, как Рафа делал это на некоторых турнирах. Я просто стараюсь брать с него пример и не паниковать так рано. Ещё я помню, что у меня была серьёзная борьба во время мэйджоров в первых раундах, и потом я таким образом выиграла Ролан Гаррос, а потом таким же образом выиграла US Open… Но я всегда стараюсь улучшаться. Как я уже говорила, за час тренировки мало что можно улучшить. Это, пожалуй, больше о том, что происходит в вашей голове.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Ига Швёнтек сыграет против чешской теннисистки Линды Носковой.

btu.org.ua