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Марта Костюк: «Все вдохновение, которое только возможно, я получаю от украинцев — я знаю, что они проходят через сложные времена сейчас»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свою победу в трехчасовом поединке против Элизе Мертенс во втором круге Открытого чемпионата Австралии

«Нет слов… Большое спасибо вам всем за поддержку. Я не думаю, чтобы без вас смогла бы выиграть этот матч. Открытый чемпионат Австралии занимает особое место в моём сердце. Здесь я выиграла юниорский титул, здесь состоялся мой дебют на профессиональном уровне. Поэтому я люблю возвращаться сюда. И этот день, который кстати закончится через 5 минут, завершается невероятной победой над очень хорошей теннисисткой. Думаю, что большего мне и нечего желать (смеется).

Вы поражены тем, насколько я перекрывала весь корт и какие удары выполняла? Думаю, я пыталась быть на корте немного как Карлос Алькарас и выглядеть зрелищно (смеется). Я надеюсь, что вы придете и поддержите меня и в моем следующем матче также.

Испытываю ли я оптимизм относительно старта сезона-2024, учитывая мои результаты в 2023-м? Я думаю, что я бы сохраняла оптимистичный настрой, даже если бы проиграла в первом круге. У меня отличная команда и отличная поддержка дома. Все вдохновение, которое только возможно, я получаю от украинцев, я знаю, что они проходят через сложные времена сейчас. Надеюсь, что я смогу играть настолько же хорошо, как и Элина Свитолина, и также радовать всех своим выступлением».

• Обзор матча Марта Костюк — Элизе Мертенс на Australian Open (ВИДЕО)

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Марта Костюк сыграет против «нейтральной» теннисистки Элины Аванесян.

btu.org.ua

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