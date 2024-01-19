Алекс де Минор: «Чувствую себя прекрасно психологически и физически — сейчас я играю в свой лучший теннис»

Австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал свою победу над Маттео Арнальди, а также поделился мыслями относительно своего следующего соперника.

— Вы были удивлены, насколько все было просто, учитывая, насколько невероятно талантливым соперником является Маттео?

— Да, слушайте, я определенно был готов к бою, но я с радостью приму этот результат. При этом я считаю, что поединок был гораздо сложнее, чем показал счет на табло. В конце стало сложно, но я рад, что прошел через это.

— Насколько велика ваша вера в себя сейчас? Можете ли вы это сравнить с другими периодами в вашей жизни, когда вы были на подъеме?

— Думаю, что ничто не может дать вам больше веры, чем выигранные матчи, и особенно хорошие матчи, и я думаю, что это то, что я получил в этом году. В этом году я уже выиграл достаточно матчей, чтобы знать, как побеждать в определенные типах поединков.

Я смирился с тем, что мне не нужно играть в идеальный теннис, я просто выполняю свою работу. Я чувствую себя прекрасно психологически и физически. Сейчас я играю в свой лучший теннис. Знаете, счастлив быть в следующем раунде.

— В первых двух матчах вы провели на корте чуть меньше четырех часов, что является очень хорошим началом. Насколько важно для вас сохранить этот запас сейчас, когда вы направляетесь к тому, что будет дальше?

— С годами вы понимаете, насколько это важно — сохранить энергию. Потому что это долгие две недели, если вы хотите дойти до конца турнира, а это, в конце концов, и есть цель.

Я понял, что первая неделя — это все о том, чтобы выстоять, найти способы выстоять. Это может быть не лучший теннис, но если ты пройдешь через первую неделю, ты дашь себе шанс на второй неделе показать, из чего ты сделан. Так что цель — попасть туда, и, надеюсь, я смогу провести еще один хороший матч в следующем раунде.

— Чему вы больше всего научились, живя за границей и обучаясь у испанцев и всех латиноамериканцев?

— Ну, смотрите, моя мама испанка, и я, очевидно, прожил почти половину своей жизни в Испании. Мне повезло, что я вырос в обеих культурах, и особенно во время игры в теннис.

Так что я научился, знаете, с ранних лет в Испании, как выигрывать матчи, то есть находить разные способы выигрывать матчи. Потому что в Испании, а особенно в Европе, все очень конкурентоспособны.

Потом в Австралии я узнал о том, как быть профессионалом и что нужно делать для достижения своих целей. Думаю, что благодаря всему этому опыту я повзрослел немного быстрее, чем, возможно, многие из моих знакомых. Это дало мне небольшое преимущество в моей теннисной карьере.

— Можем ли мы попросить вас рассказать о своем следующем сопернике?

— Коболли — молодой итальянский игрок, немного похожий на Арнальди. Он поднимается в рейтинге, играет в великолепный теннис. Он прошел через квалификацию, а вы знаете, это нелегко пройти через квалификацию на турнире Grand Slam. Так что он, безусловно, имеет много уверенности в себе. Против него будет очень трудно играть.

В конце концов, опять же, дело в том, что я сосредотачиваюсь на своей половине корта и стараюсь делать то, что я умею, надеюсь, это поможет мне сделать хороший шаг вперед.

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