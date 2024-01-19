Аманда Анисимова: «Я очень счастлива, что зашла так далеко, но считаю, что могу больше»

Американская теннисистка провела пресс-конференцию после победы в третьем круге Australian Open

Сегодня на пути в 1/8 финала на австралийском «мэйджоре» Анисимова обыграла испанку Паулу Бадосу.

— Как ты себя чувствовала в концовке первого сета, в чём была проблема, как тебе удалось справиться с этим и продолжать играть дальше?

— Да, я чувствовала себя не очень хорошо. У меня были спазмы желудка, меня чуть не стошнило. Это была непростая ситуация, я не могла просто отступить, но медицинский перерыв мне очень помог во втором сете. Было тяжело, но я продолжала играть хорошо.

— В твоём случае спазмы желудка были с физической стороны? Потому что Джек Дрэйпер о своей ситуации говорил, что это было из-за стресса (британец также брал медицинский перерыв и его чуть не стошнило на корте — прим. BTU). У тебя так же?

— Я не уверена. Сейчас мне лучше. Думаю, это один из этих дней.

— Можно ли спросить, как всё это сейчас ощущается? Ты вышла во вторую неделю турнира, к тебе будет много внимания. Когда ты взяла паузу, от чего тебе нужен был отдых и вернулись ли это сейчас?

— Конечно, ко мне будет внимание в соцсетях, но это меня никогда не беспокоило. Я уже несколько раз играла на этой стадии турниров Grand Slam, я не буду очень часто заглядывать в свой телефон. Я пообщаюсь с семьёй и друзьями и постараюсь держаться подальше от всего остального. Завтра у меня будет тренировка и потом я буду думать о следующем матче.

— Возвращаясь к твоей паузе, ты говорила, что ещё старалась играть. В какой момент пришло решение прекратить? Это был определённый момент, когда это случилось?

— Мне было не очень хорошо где-то в октябре 2022 года. Может, в сентябре. Прошло довольно много времени, пока я не приняла решение. На самом деле, не важно, когда оно было принято, посреди сезона или во время паузы между сезонами, потому что фактически у нас и нет отдыха. Я не получала удовольствие от тенниса, и мне нужен был перерыв от всего этого. Мне повезло, что я смогла это сделать. Пауза стала очень полезной для меня, но да, решение назревало очень долго.

— Этот выход во вторую неделю как-то отличается от предыдущих? Сделать это на первом же турнире после возвращения. О чём это тебе говорит как о спортсменке и человеке?

— Я очень горжусь собой. Не была уверена, стоило ли мне ожидать такого результата, потому что многие мне говорили, мол, «не ожидай от себя слишком много», «ты долго была вне тенниса», «не расстраивайся, если у тебя не получится хорошо сыграть». Я немного прислушивалась к этим мнениям, но всё равно много ожидала от себя. Но в то же время я была бы рада, даже если бы проиграла в первом круге. Я очень счастлива, что зашла так далеко, но считаю, что могу больше. Я очень рада работать с Марком. Мы проделали отличную работу в ментальной составляющей. Мне всё очень нравится.

— Поговорим о твоём следующем матче против Арины Соболенко. У тебя были отличные матчи против чемпионок турниров Grand Slam. Чего ты ожидаешь от этой игры?

— Она потрясающая спорстменка, и у неё был отличный прошлый год. Она сейчас на ходу, поэтому я ожидаю очень классный матч. Да, у нас обеих мощные удары, поэтому такие матчи всегда приятно смотреть, а нам, наверное, играть. Я в ожидании этой встречи. Для меня это будет отличный опыт.

btu.org.ua