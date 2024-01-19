Australian Open. Крейчикова третий год подряд пробилась в четвёртый раунд

В женской сетке Открытого чемпионата Австралии завершился шестой игровой день

Мельбурн, Австралия • 14-27 января • хард • A$34,226,200

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Барбора Крейчикова (Чехия, 9) — Сторм Хантер (Австралия, Q) 4:6, 7:5, 6:3

Чешская теннисистка остановила шестиматчевую победную серию Хантер, которая впервые сыграла на стадии третьего круга турнира Grand Slam. Австралийка продолжит своё выступление в парном разряде, а также в миксте, в котором сыграет против Людмилы Киченок.

Крейчикова третий сезон подряд вышла в 1/8 финала Australian Open и попробует повторить свой лучший результат в Мельбурне, показанный в 2022 году. Тогда она дошла до четвертьфинала.

Дальше Барбора встретится с Миррой Андреевой, которой дважды уступила в предыдущем сезоне: на Уимблдоне и турнире WTA 500 в Пекине. Сегодня Андреева совершила камбэк в своём матче против Диан Парри, уступая со счётом 5:1 в решающем сете.

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