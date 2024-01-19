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Теннис

Australian Open. Свитолина и Ястремская проведут матчи третьего круга в субботу

Известно расписание шемтого игрового дня на Открытом чемпионате Австралии

Мельбурн, Австралия • 14-28 января • хард

▪️ John Cain Arena (1 запуск)
Даяна Ястремская (Украина, Q) — Эмма Наварро (США, 27)

▪️ Margaret Court Arena (2 запуск вечерней сессии*)
Элина Свитолина (Украина, 19) — Виктория Голубич (Швейцария)

*Начало вечерней сессии в 10:00 по Киеву

Начало игрового дня запланировано на 02:00 по Киеву. Полное расписание матчей суботты доступно на официальном сайте.

btu.org.ua

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