Теннис
Australian Open. Свитолина и Ястремская проведут матчи третьего круга в субботу
Известно расписание шемтого игрового дня на Открытом чемпионате Австралии
Мельбурн, Австралия • 14-28 января • хард
▪️ John Cain Arena (1 запуск)
Даяна Ястремская (Украина, Q) — Эмма Наварро (США, 27)
▪️ Margaret Court Arena (2 запуск вечерней сессии*)
Элина Свитолина (Украина, 19) — Виктория Голубич (Швейцария)
*Начало вечерней сессии в 10:00 по Киеву
Начало игрового дня запланировано на 02:00 по Киеву. Полное расписание матчей суботты доступно на официальном сайте.