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«Марта выглядит очень убедительно». Будущая соперница Костюк поделилась ожиданиями от их поединка на Australian Open

170-я ракетка мира Мария Тимофеева ответила на вопрос о предстоящем поединке четвертого круга Открытого чемпионата Австралии против украинки Марты Костюк

«Марта старше меня всего на год, но мы не пересекались по юниорам, потому что Марта гораздо быстрее начала хорошо играть в профессиональном туре. По-моему, она уже с 16 лет выступала в WTA. Это здорово. Я пришла туда немного позже.

Сегодня я видела часть ее матча, потому что она играла против моей подруги (Элины Аванесян, — прим. BTU). Она выглядит очень убедительно, так что посмотрим. Это будет очень интересный поединок. Конечно я спрошу у Элины какие-то советы, но больше буду уже отталкиваться от ситуации по ходу игры, как пойдет».

20-летняя Мария Тимофеева стартовала на Australian Open в квалификации и на пути в четвертый круг одержала шесть побед, обыграв в основной сетке Ализе Корне, Каролин Возняцки и сегодня 12-ю ракетку мира Беатрис Аддад-Маю.

Поединок Марты Костюк и Марии Тимофеевой состоится в воскресенье. Подписывайтесь на наш теннисный Telegram, чтобы не пропустить трансляции матчей украинских теннисистов.

btu.org.ua

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