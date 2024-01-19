Следить

Теннис

Сергей Стаховский: «Уверен, что в этом году мы увидим Элину Свитолину в финале одного из турниров Grand Slam»

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский считает, что Элина Свитолина имеет игру и способности для победы на Открытом чемпионате Австралии 2024 года

«По ее физической форме нет никаких вопросов, — сказал Стаховский в интервью «Спорт-Экспресс». «Турнир в Окленде, где Элина дошла до финала, это подтверждает. У Свитолиной есть все предпосылки для победы на Открытом чемпионате Австралии. Однако, понимаете, каждый матч, каждую соперницу нужно рассматривать отдельно. Я не вижу сейчас таких оппоненток для Свитолиной, которых бы она боялась или не могла обыграть, которые были бы для нее не удобными.

Здесь вопрос лежит в другой плоскости. Например, расписание поединков. Условия, при которых будет проходить игра.

Новак Джокович, действующий триумфатор Australian Open, в своем первом матче на турнире четыре сета мучился с малоизвестным хорватом Дони Прижмичем, например (3:1 — 6:2, 6:7, 6:3, 6:4,) Разве кто-то такого ожидал?

А как вам Даяна Ястремская, которая вынесла Маркету Вондроушову? Нет сейчас в женском теннисе доминации, ярко выраженной фаворитки. Для Свитолиной этот сезон очень важен. И, знаете, я уверен, что в этом году мы увидим Элину в финале одного из турниров Grand Slam.

Только ей об этом не говорите, окей? (улыбается)».

Напомним, что завтра Элина Свитолина проведёт свой матч за выход в 1/8 финала Australian Open. Соперницей украинки будет 31-летняя представительница Швейцарии Виктория Голубич (№85 WTA).

btu.org.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Теннис

Сергей Стаховский: «Уверен, что в этом году мы увидим Элину Свитолину в финале одного из турниров Grand Slam»

Футбол

Трубин и Лунин – лучшие вратари Европы до 25 лет по проценту сейвов

Автоспорт

Каспер Штука дебютирует в Формуле 3

Футбол

Овечкин вернулся после травмы! Не забил, но помог «Вашингтону» победить

Баскетбол

Американський футболіст перервав стрік Ірвінга з п’яти матчів із 33+ очками. Він анонсував це в твіттері ще заздалегідь

Баскетбол

Ще не встиг отримати зарплатню, а вже віддав чималу суму. Брюсу Брауну довелося «за знайомством» купити ігровий номер в «Торонто»

Футбол

Кубок Азии. Гонконг дома не справился со сборной страны-пособника РФ

Теннис

Аманда Анисимова: «Я очень счастлива, что зашла так далеко, но считаю, что могу больше»

Футбол

ПСЖ предложил Мбаппе контракт с зарплатой 100 млн. евро в год

Автоспорт

Баттону предстоит освоиться с трафиком в Дайтоне

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Автоспорт

В Williams назвали адрес, где 5 февраля пройдёт презентация

Теннис

Доха (M15). Белинский отыграл три матчбола в трехчасовом четвертьфинальном противостоянии с «нейтральным» теннисистом

Футбол

«Миннесота» без Капризова проиграла «Филадельфии»

Автоспорт

Пятёрка гонщиков, которые должны прибавить в 2024 году

Теннис

Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

Теннис

Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

Бокс

Промоутер Джошуа: «Фьюри, ты должен победить Усика»

Футбол

Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Бокс

Джо Джойс проведет бой против боксера, который укусил соперника в ринге

Футбол

Моуриньо уволен, Ярмолюк вылетел, Шахтер отдал в аренду бразильца. Главные новости за 16 января

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис