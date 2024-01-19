Сергей Стаховский: «Уверен, что в этом году мы увидим Элину Свитолину в финале одного из турниров Grand Slam»

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский считает, что Элина Свитолина имеет игру и способности для победы на Открытом чемпионате Австралии 2024 года

«По ее физической форме нет никаких вопросов, — сказал Стаховский в интервью «Спорт-Экспресс». «Турнир в Окленде, где Элина дошла до финала, это подтверждает. У Свитолиной есть все предпосылки для победы на Открытом чемпионате Австралии. Однако, понимаете, каждый матч, каждую соперницу нужно рассматривать отдельно. Я не вижу сейчас таких оппоненток для Свитолиной, которых бы она боялась или не могла обыграть, которые были бы для нее не удобными.

Здесь вопрос лежит в другой плоскости. Например, расписание поединков. Условия, при которых будет проходить игра.

Новак Джокович, действующий триумфатор Australian Open, в своем первом матче на турнире четыре сета мучился с малоизвестным хорватом Дони Прижмичем, например (3:1 — 6:2, 6:7, 6:3, 6:4,) Разве кто-то такого ожидал?

А как вам Даяна Ястремская, которая вынесла Маркету Вондроушову? Нет сейчас в женском теннисе доминации, ярко выраженной фаворитки. Для Свитолиной этот сезон очень важен. И, знаете, я уверен, что в этом году мы увидим Элину в финале одного из турниров Grand Slam.

Только ей об этом не говорите, окей? (улыбается)».

Напомним, что завтра Элина Свитолина проведёт свой матч за выход в 1/8 финала Australian Open. Соперницей украинки будет 31-летняя представительница Швейцарии Виктория Голубич (№85 WTA).

btu.org.ua