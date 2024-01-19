«Вам все еще сложно это понять?». Цуренко — на вопрос о том, почему она не пожала руку Соболенко после их матча на Australian Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала свое поражение от Арины Соболенко в матче третьего круга на Открытом чемпионате Австралии

— Мне очень нравится играть с топ-игроками, и по-моему, всегда классно оказаться на большом стадионе и почувствовать уровень игры топ-теннисистов. Так что я, конечно, недовольна результатом, но в любом случае это отличный опыт, и в некоторых розыгрышах я получила удовольствие от игры.

— По вашему мнению 6:0, 6:0 — справедливый результат?

— У меня было ощущение, что когда мне удавалось сделать больше трех ударов в розыгрыше, то у меня получалось набирать очки. Так что да, я думаю, что счет мог бы быть другим, но она сыграла на очень высоком уровне с самого начала и до конца матча, что тут можно сказать — она просто супермощная, и надеюсь, что в следующий раз результат будет немного лучше для меня.

— Могу я спросить вас о том, что вы не пожали ей руку после игры?

— Вам все еще сложно это понять? Это наша национальная позиция. Я могу, если хотите, объяснить вам, каково это. Конечно это сложно понять, тем, кто не является частью страны, которая сейчас находится в состоянии войны. Мне кажется, что это очень правильный поступок. Это еще одно напоминание о том, что в моей стране идет война.

И я думаю, что… Знаете, это… Да, как я уже сказала, это очень сложно объяснить. Вы просто должны прочувствовать то, что чувствую я. И у вас не возникнет таких вопросов ко мне, если вы окажетесь на моем месте. Знаете, я делаю это для Украины и считаю, что это правильно.

btu.org.ua