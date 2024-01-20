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Теннис

Australian Open. 19-летняя чешка обыграла лидера рейтинга в матче третьего круга

Линда Носкова впервые сыграет в 1/8 финала на турнире Grand Slam

Мельбурн, Австралия • 14-27 января • хард • A$34,226,200
Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Линда Носкова (Чехия) — Ига Швёнтек (Польша, 1) 3:6, 6:3, 6:4

Чешская теннисистка сравняла счёт в очных встречах со Швёнтек, которой уступила летом прошлого года в четвертьфинале турнира WTA 250 в Варшаве, где полька в итоге выиграла титул.

Носкова, занимающая 50-е место в мировом рейтинге, записала в свой актив вторую победу над соперницей из топ-5. Год назад она была сильнее Онс Жабер (№2) в полуфинале турнира WTA 500 в Аделаиде.

Отметим, что чешка впервые играет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии и впервые вышла в четвёртый раунд на турнире Grand Slam. Ранее её лучшим результатом был второй круг на Ролан Гаррос и US Open в прошлом году.

Следующая соперница Линды Носковой определится в матче Элина Свитолина (Украина, 19) — Виктория Голубич (Швейцария).

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