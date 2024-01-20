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Australian Open. Азаренко сыграет против Ястремской в четвёртом круге, Паолини и Додан установили личные достижения

В женской сетке Открытого чемпионата Австралии известны ещё шесть участниц 1/8 финала

Мельбурн, Австралия • 14-27 января • хард • A$34,226,200
Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Виктория Азаренко (-, 18) — Елена Остапенко (Латвия, 11) 6:1, 7:5
Даяна Ястремская (Украина, Q) — Эмма Наварро (США, 27) 6:2, 2:6, 6:1
Жасмин Паолини (Италия, 26) — Анна Блинкова (-) 7:6(1), 6:4
Анна Калинская (-) — Слоан Стивенс (США) 6:7(8), 6:1, 6:4
Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — Ван Яфань (Китай) 6:4, 2:6, 7:6(8)
Осеан Додан (Франция) — Клара Бюрель (Франция) 6:2, 6:4

Виктория Азаренко отыгралась со счёта 5:2 в пользу Остапенко во втором сете и третий сезон подряд вышла в 1/8 финала Australian Open. В 2012 и 2013 годах Азаренко выигрывала здесь титул, а в предыдущем сезоне дошла до полуфинала. Против Ястремской Азаренко играла три раза и одержала победу в их последней встрече, которая состоялась в прошлом году на турнире WTA в Гвадалахаре.

Жасмин Паолини ранее в карьере не доходила до четвёртого круга на турнирах Grand Slam, а лучшим её результатом был второй круг.Итальянка не проиграла ни одного сета за три сыгранных матча в Мельбурне.

Чжэн Циньвэнь попробует во второй раз в карьере пробиться в четвертьфинал на уровне «мэйджоров» в матче с Осеан Додан, которая впервые вышла в 1/8 финала на турнире Grand Slam. Китаянка играла в четвертьфинале US Open-2023.

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