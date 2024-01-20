Цуренко — тем, кто радовался ее поражению от Соболенко: «Накануне Нового Года мой друг живым вернулся из российского плена — это и есть настоящее счастье»

Украинская теннисистка Леся Цуренко опубликовала новое сообщение в своих социальных сетях

«Я заметила, что мое вчерашнее поражение сделало многих людей счастливыми. Поэтому мой новый пост для вас. Пожалуйста, не стесняйтесь высказывать мне все, что вы хотите. Надеюсь, это сделает вас счастливыми еще немного дольше.

Но знаете, накануне Нового Года мой друг вернулся из российского плена после 1,5 лет. Он потерял 55 кг веса и с инфекцией в ногах. Но главное, что он жив. Это и есть настоящее счастье. Поэтому я надеюсь, что у вас также будут настоящие причины чувствовать себя счастливыми в вашей жизни, а не из-за поражения какой-то там теннисистки, которую вы даже никогда в жизни не видели #славаукраїні🇺🇦», — написала украинская теннисистка.

Напомним, что вчера, в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии, Леся Цуренко не смогла взять ни одного гейма в поединке с Ариной Соболенко.

34-летняя Цуренко сыграла в третьем круге австралийского «мэйджора» второй раз в карьере и впервые с 2013 года. Она стала самой возрастной участницей третьего раунда на Australian Open в этом году.

• Леся Цуренко: «Меня больше волнует то, что я могу быть здесь и напоминать миру о том, что война продолжается, а не то, с каким счетом закончится мой матч»

btu.org.ua