Даяна Ястремская: «Перед решающим сетом говорила себе не сильно концентрироваться на своей шее, потому что она отвлекала внимание от матча»

Украинская теннисистка поделилась эмоциями после победы в третьем круге Australian Open

На пути в четвёртый раунд турнира Ястремская обыграла 27-ю сеяную американку Эмму Наварро.

«В матче первого круга у меня была большая поддержка, а сегодня её было ещё больше. Спасибо большое всем. Мой лучший результат на этом турнире был третий круг, и сегодня было непросто, я немного нервничала из-за этого.

Во втором сете я почувствовала боль в шее, мне нужно было размять её, но я боялась это делать сама (улыбается). Мой фокус сместился на это, но в целом я думаю, это был отличный матч. Конечно, я могла сыграть гораздо лучше, но я благодарна за этот день, этот матч и атмосферу.

Что я себе говорила перед решающим сетом? Если честно, то не сильно концентрироваться на своей шее, потому что она отвлекала внимание от матча. Я сказала себе просто получать удовольствие. Люди поддерживали меня, так что просто получай энергию, отдавай её обратно, расслабся и играй.

Хочется ли мне ещё раз сыграть на John Cain Arena? (смеётся). Не знаю, но мне очень нравится этот корт, он уже в моём сердце (улыбается). Не знаю, что ещё сказать. Потрясающе. Классные эмоции. И ещё раз спасибо всем».

btu.org.ua