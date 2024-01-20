Элина Свитолина: «Немного переживала, что мне придется играть ночью — рада, что выиграла в двух сетах и, что показала хороший теннис»

Первая ракетка Украины прокомментировала свою победу в третьем круге Открытого чемпионата Австралии

Элина Свитолина в двух сетах победила швейцарскую теннисистку Викторию Голубич

«С моей стороны это был замечательный матч. Я с радостью сыграла впервые в вечерней сессии на турнире этого года. Ребята перед нами сыграли быстро (смеется). Потому что я немного переживала, что мне придется играть ночью. Я очень рада, что выиграла в двух сетах и также, что показала хороший теннис.

Знаю ли я, с кем буду играть в четвертом круге? Что ж, я видела, что у Носковой был матчбол против Швёнтек, так что, думаю, что наверное она выиграла? Конечно, победить Игу на мэйджоре — это большое достижение. Я уверена, что в нашем матче будет упорная борьба. Я помню, что в начале моего возвращения и я, и она играли на одном турнире ITF в Португалии. А теперь мы здесь в четвёртом круге. Я в предвкушении этой встречи.

Как мы сейчас с Гаэлем делим обязанности по уход за дочкой? Что ж, я все еще играю на турнире, поэтому сейчас его очередь заботиться о ней (смеется). Быть здесь всей семьей очень приятно. Для дочери невозможно представить лучшего места как Мельбурн, Новая Зеландия, со всеми этими парками и долгими прогулками с бабушкой. Да, приятно быть всем вместе.

Что значит иметь такую поддержку в виде команды и семьи? Конечно, это имеет большое значение. Если откровенно, я не ожидала, что после возвращения так быстро придут отличные результаты. Это невероятно, что мне удалось вернуться и играть в хороший теннис, выступать на таких замечательных турнирах. Это особые эмоции для меня, я очень по этому скучала, поэтому сейчас наслаждаюсь каждым моментом».

В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии Элина Свитолина сыграет против чешской теннисистки Линды Носковой. Поединок состоится в понедельник 22 января.

btu.org.ua