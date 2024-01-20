Марта Костюк: «Не думаю, что я стану лучшим игроком, если буду менее эмоциональной»

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась мыслями о своей эмоциональности на теннисном корте

— В прошлом году в Китае, когда вы только начали работать со своим тренером, вы говорили о том, что другие тренеры, возможно, в прошлом, когда вы были эмоциональны на корте и играли по-своему, говорили: «Контролируй это, прекрати это делать». Очевидно, что в матче с Аванесян, и матче с Мертенс на корте мы увидели Марту на полную. Мне интересно, когда вы с Сандрой говорите о том, как направить свою интенсивность на корте, на чем вы сейчас остановились? Можете ли вы это объяснить, потому что я думаю, что болельщики смотрят на это и думают: «О, ей нужно успокоиться», но, возможно, это не так. Может, это вы своей лучшей форме.

— Люди разные. Елена Рыбакина — невероятно спокойный игрок, почти без эмоций. Я — не просто как игрок, а как человек, я очень эмоциональна. Я чувствую, что если бы я собрала в себе все эмоции, которые у меня есть, я не думаю, что это когда-нибудь сработало бы. Потому что, я думаю, что я просто взорвусь в какой-то момент. Да, это может сработать на некоторое время, но потом все эти эмоции, которые я прятала внутри… я либо получу травму, либо у меня просто будет психический срыв, или что-то такое. Это имеет последствия.

Я совершаю ошибки, как и каждый человек на этой планете. Единственное, что я пытаюсь делать, это совершенствоваться. Совершенствоваться, я не имею в виду, что у меня обязательно не будет эмоций, и давайте посмотрим, если это совершенствование будет очень удачным в течение следующих двух лет, у меня не будет никаких эмоций. Так не будет. Я не такой игрок. Я просто пытаюсь найти правильный баланс между тем, чтобы отпустить эмоции, но вернуться как можно быстрее в игру, потому что это нормально. Мне не безразлично. Я хочу выигрывать. Я очень проникаюсь этим спортом. Я отдала, не знаю, сколько процентов своей жизни этому виду спорта, начиная с 4 или 5 лет. Конечно, мне не безразлично. Мой матч, если я выиграю этот матч, я, во-первых, получу на 100 тысяч больше призовых и на 100 очков больше. Конечно, когда ты в топ-10, у тебя есть 5,000 очков, это не имеет значения. В моем положении это имеет значение, и это важно для меня. Это то, ради чего я работаю. Да, бывают моменты, когда я действительно слишком эмоциональна, слишком увлечена игрой, но это часть меня и я принимаю это. Я надеюсь, что мне будет удаваться лучше с этим справляться, но не думаю, что я стану лучшим игроком, если буду менее эмоциональной.

— Когда вы кричите на Сандру, кричите на себя, неважно, что обычно вызывает наибольшее разочарование? Это неправильное решение, действие или просто проявление разочарования?

— Я думаю, что это зависит от ситуации. Потому что иногда я также знаю, что иногда я делаю хорошую работу, но я все равно не выигрываю очко или гейм. Я разочарована, потому что мне кажется, что я всё делала правильно, но это не сработало. Иногда я понимаю, что делаю что-то не так, и тогда тоже начинаю злиться. Иногда я чувствую, что я в порядке, но мне нужно выпустить это, чтобы продолжать идти дальше. Я отпускаю, а потом снова начинаю. Не думаю, что есть какая-то одна причина, они разные. В какие-то дни их меньше, иногда больше. Мы живем и учимся.

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Завтра Марта Костюк сыграет против Марии Тимофеевой за место в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

btu.org.ua