Новак Джокович: «Когда я показываю плохую сторону своих эмоций, это выглядит ужасно, и это не то, что мне нравится»

Первая ракетка мира Новак Джокович ответил на вопросы журналистов после победы в третьем круге Отрытого чемпионата Австралии, где он в трех сетах переиграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри

— Чувствуете ли вы, что как будто в этом матче вы вернулись к своему лучшему теннису?

— Нет, но я играл лучше, чем в первых двух раундах, так что это положительное изменение, я думаю. Начинаю чувствовать себя лучше в игровом плане, а также физически. Это положительные признаки. Я все еще не играю на своем лучшем уровне.

— Вы уже участвовали в очень поздних матчах здесь раньше. Матч Медведева прошел невероятно поздно вчера. Есть ли у вас и других игроков беспокойство, что эта проблема до сих пор не решена?

— Честно говоря, я думаю, что этот вопрос решается. Я знаю, что на турнирах Grand Slam были разговоры об этом. Очевидно, что они пытаются начинать турнир на день раньше и так далее. Ежедневное расписание и время проведения матчей является проблемой, очевидно, когда у мужчин играют матчи пятисетового формата. И такое может произойти, как это случилось вчера вечером, когда дневные матчи проходили в пять сетов. Медведев, опять же, начал в 11 вечера. Да, это не идеальная ситуация, это точно. Я не знаю.

Я имею в виду, что я не вижу, чтобы на главных кортах, особенно на центральном корте, меняли формат проведения дневных и ночных матчей на «мэйджорах». Потому что именно так они рекламируют, продают и зарабатывают свои билеты. Я просто не представляю такого, чтобы это была одна игровая сессия на весь день. Это, безусловно, помогло бы игрокам, потому что тогда, возможно, мы бы имели дополнительные несколько часов в некоторые дни, с началом матчей в 11 или 12 и в зависимости от того, сколько матчей запланировано. Я думаю, что другой вариант — это запланировать на один матч меньше на центральном корте. Я уверен, что турниры Большого Шлема принимают во внимание много разных факторов. Это все, что я могу сказать.

— В какой-то момент матча вы были очень разочарованы или недовольны своей игрой, некоторыми ударами. Хотелось бы знать, что именно в этот момент вы говорите сами себе? Какой у вас есть план, как это изменить, чтобы сосредоточиться?

— Ну, это не всегда позитивный ободряющий разговор с самим собой. В моей голове происходит много критики. Думаю, это часть игры. Это часть того, кто я есть. Я имею в виду, что я вполне уверен, что каждый проходит через свои кризисные моменты, особенно в матчах, когда он не чувствует себя лучше всего и у него есть сомнения. Вопрос в том, как ты преодолеваешь эти сомнения и сосредотачиваешься на том, чтобы быть в этом моменте и пытаться получить максимум от себя на будущее.

Я действительно экстраверт. Я показываю свои эмоции — не всегда, но это случается. Когда я показываю плохую сторону своих эмоций, это выглядит ужасно, и это не то, что мне нравится. Это то, что есть. На корте я стараюсь бороться с демонами, которые есть у меня, как и у любого другого. Иногда это удается лучше. Иногда не очень. Надо просто принять обстоятельства, в зависимости от того, как ты чувствуешь себя против того или иного соперника в тот или иной день. Иногда ты просто просыпаешься не в лучшем настроении и начинаешь сомневаться, что сможешь выиграть матч или сыграть хорошо. Это некоторые из тех вещей, с которыми приходится иметь дело мысленно во время матча.

— У вас все еще был небольшой насморк сегодня вечером. Вы точно знаете, что это? Насколько сильно он на вас влияет? Делали ли вы тест на COVID с тех пор, как были в Мельбурне?

— Я не делал тест на COVID. Это обычная вирусная инфекция, которой я переболел. Сейчас она на последних стадиях. У меня все еще выделяется какая-то влага. Это все, что есть.

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