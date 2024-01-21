Australian Open. Даяна Ястремская против Виктории Азаренко в четвертом круге: превью матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская будет играть за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии против экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко. Поединок пройдет в понедельник 22 января и откроет игровой день на Rod Laver Arena в 03:00 по киевскому времени

Дата рождения: 15/05/2000 (23 года)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 — Hua Hin, Strasbourg; 2018 — Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 22.01.2024): 220/150

Призовые за карьеру: $3,255,888

Дата рождения: 31/07/1989 (34 года)

Место рождения: Минск, —

Рост: 183 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 21 (2020 — New York [Western & Southern Open]; 2016 — Brisbane, Indian Wells, Miami; 2013 — Australian Open, Doha, Cincinnati; 2012 — Sydney, Australian Open, Doha, Indian Wells, Beijing, Linz; 2011 — Miami, Marbella, Luxembourg; 2010 — Stanford, Moscow; 2009 — Brisbane, Memphis, Miami)

Высший рейтинг WTA: 1 (30/01/2012) — провела на первой строчке рейтинга 51 неделю (13-й результат в истории)

Побед/Поражений за карьеру (на 22.01.2024): 605/246

Призовые за карьеру: $36,729,719

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H2H: 1-2

2023 | Гвадалахара (WTA 100) | хард | R2 | Азаренко 6:4, 7:6(5)

2022 | Вашингтон (WTA 500) | хард | R1 | Азаренко 6:4, 6:0

2019 | Торонто (WTA 1000) | хард | R2 | Ястремская 7:5, 7:5

Путь на турнире

Даяна Ястремская

QR1: Лея Бошкович (Хорватия, №222) 6:3, 4:6, 6:3

QR2: Валентини Грамматикопуло (Греция, №221) 6:4, 3:6, 6:4

QRF: Майя Джойнт (Австралия, №573) 6:2, 1:6, 6:4

R1: Маркета Вондроушова (Чехия, №7) 6:1, 6:2

R2: Варвара Грачева (Франция, №39) 6:3, 6:2

R3: Эмма Наварро (США, №26) 6:2, 2:6, 6:1

Виктория Азаренко

R1: Камила Джорджи (Китай, №53) 6:1, 4:6, 6:3

R2: Клара Таусон (Дания, №96) 6:4, 3:6, 6:2

R3: Елена Остапенко (Латвия, №10) 6:1, 7:5

История на турнире

Даяна Ястремская — 4/5 | Ястремская шестой раз играет на Открытом чемпионате Австралии и пятый раз выступит в основной сетке. Лучший результат — третий круг в 2019 году.

Виктория Азаренко — 50/13 | Азаренко 16-й раз играет на турнире в Мельбурне. Дважды, в 2012 и 2013 годах, она становилась чемпионкой соревнований. В прошлом году она дошла до полуфинала, где уступила Елене Рыбакиной.

Выступления на харде (на 22/01/2024):

Даяна Ястремская — 98/70 (8/1 в этом году)

Виктория Азаренко — 375/146 (6/1 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Даяна Ястремская — 2/1

WTA 500 — 2/1 | Брисбен — R1

Виктория Азаренко — 3/1

WTA 500 — 3/1 | Брисбен — 1/2

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская — В, В, В, В, В

Виктория Азаренко — В, В, В, П, В

Национальный фактор:

Даяна Ястремская — 8/3 | Ястремская проиграла два последних матча против теннисисток из беларуси (оба против Виктории Азаренко).

Виктория Азаренко — 24/4 | В прошлом году Азаренко дважды проиграла Элине Свитолиной и была сильнее в поединках против Ангелины Калининой и Даяны Ястремской.

Даяна Ястремская проведет 178-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 86 побед (49%);

Виктория Азаренко проведет 777-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 550 побед (71%);

Даяна Ястремская проведет 28-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На счету украинки 12 побед (44%);

Виктория Азаренко проведет 220-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 160 побед (73%);

Даяна Ястремская второй раз в карьере сыграет в четвертом круге турнира Grand Slam. В 2019 году она уступила Чжан Шуай в 1/8 финала на Уимблдоне.

Виктория Азаренко 30-й раз в карьере сыграет в четвертом круге турнира Grand Slam (11-й раз в Мельбурне). 18 раз она проходила дальше (6 раз в Мельбурне).

Виктория Азаренко с 2007 года не проигрывала на Australian Open теннисисткам, которые не входят в топ-90. Тогда она уступила 94-й ракетке мира Елене Янкович.

Победительница этого матча получит A$600,000 призовых и 430 рейтинговых очков. Проигравшая — A$375,000 призовых и 240 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Викторию Азаренко и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,39. На победу Даяны Ястремской предлагается коэффициент — 3,32.

Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Даяны Ястремской с коэффициентом — 3,45. Успех ее соперницы оценивается коэффициентом — 1,36.

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btu.org.ua