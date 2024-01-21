Australian Open. Де Минор проиграл в пятисетовом противостоянии четвёртого круга

Алекс де Минор не смог выйти в четвертьфинал на домашнем турнире Grand Slam

Мельбурн, Австралия • 14-28 января • хард • A$34,226,200

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Алекс де Минор (Австралия, 10) — Андрей Рублёв (-, 5) 4:6, 7:6(5), 7:6(4), 3:6, 0:6

Австралийский теннисист сегодня чуть больше четырёх часов боролся за первый четвертьфинал на домашних кортах в Мельбурне. Де Минор третий сезон подряд проиграл на стадии четвёртого раунда Australian Open.

Ранее австралиец только один раз доходил до четвертьфинала на «мэйджорах»: в 2020 году на US Open, где проиграл будущему чемпиону Доминику Тиму из Австрии.

Отметим, что де Минор сыграл девятый пятисетовый матч в карьере (первый с Уимблдона-2022) и потерпел шестое поражение, в том числе третье подряд. В последний раз австралиец выигрывал в таком матче на US Open в 2020 году в рамках третьего круга.

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