Теннис
Australian Open. Элина Свитолина против Линды Носковой в четвертом круге: превью матча
Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Поединок пройдет в понедельник 22 января вторым запуском на Margaret Court Arena. Начало не ранее 04:30 по киевскому времени
Дата рождения: 12/09/1994 (29 лет)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 174 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 17 (2023 — Strasbourg; 2021 — Chicago 250; 2020 — Monterrey, Strasbourg; 2018 — Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 — Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 — Kuala Lumpur; 2015 — Marrakech; 2014 — Baku; 2013 — Baku; 2012 — 125/Pune)
Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)
Побед/Поражений за карьеру (на 22.01.2024): 461/241
Призовые за карьеру: $22,876,442
Дата рождения: 17/11/1994 (19 лет)
Место рождения: Всетин, Чехия
Рост: 179 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: —
Высший рейтинг WTA: 40 (09/10/2023)
Побед/Поражений за карьеру (на 22.01.2024): 125/57
Призовые за карьеру: $3,585,697
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H2H: 0-0
Путь на турнире
Элина Свитолина
R1: Тайла Престон (Австралия, №201) 6:2, 6:2
R2: Виктория Томова (Болгария, №70) 6:1, 6:3
R3: Виктория Голубич (Швейцария, №85) 6:2, 6:3
Линда Носкова
R1: Мари Боузкова (Чехия, №34) 6:1, 7:5
R2: Маккартни Кесслер (США, №206) 6:3, 1:6, 6:4
R3: Ига Швёнтек (Польша, №1) 3:6, 6:3, 6:4
История на турнире
Элина Свитолина — 22/10 | Свитолина 11-й раз играет на Australian Open. Ее лучший результат — четвертьфинал в 2018 и 2019 годах.
Линда Носкова — 0/1 | В прошлом году Носкова не смогла пройти первый круг квалификации.
Выступления на харде (на 22/01/2024):
Элина Свитолина — 272/125 (7/1 в этом году)
Линда Носкова — 94/35 (7/1 в этом году)
Выступления в сезоне 2024
Элина Свитолина — 4/1
WTA 250 — 4/1 | Окленд — Финал
Линда Носкова — 4/1
WTA 500 — 4/1 | Брисбен — 1/2
Последние 5 матчей:
Элина Свитолина — В, В, В, П, В
Линда Носкова — В, В, В, П, В
Национальный фактор:
Элина Свитолина — 28/24 | В этом году Свитолина обыграла Мари Боузкову на турнире в Окленде и прервала серию из трех поражений от чешских теннисисток.
Линда Носкова — 1/0 | Носкова проведет свой второй матч против теннисистки из Украины. В прошлом году она обыграла Катерину Байндл на турнире в Бад-Хомбурге.
Элина Свитолина проведет 548-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 354 победы (65%);
Линда Носкова проведет 56-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 34 победы (62%);
Элина Свитолина проведет 128-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На счету украинки 89 побед (70%);
Линда Носкова проведет 10-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На счету швейцарской теннисистки 5 побед;
Элина Свитолина 16-й раз сыграет в четвертом круге турнира Grand Slam (4-й раз в Мельбурне). Украинка 10 раз проходила дальше (два раза в Мельбурне).
Линда Носкова впервые сыграет в четвертом круге турнира Grand Slam.
Победительница этого матча получит A$600,000 призовых и 430 рейтинговых очков. Проигравшая — A$375,000 призовых и 240 рейтинговых очков.
Котировки букмекеров:
Компания Vbet считает фавориткой матча украинскую теннисистку и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,58. На победу Линды Носковой предлагается коэффициент — 2,58.
Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Элины Свитолиной с коэффициентом — 1,58. Успех ее соперницы оценивается коэффициентом — 2,51.
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