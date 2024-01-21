Australian Open. Гауфф выиграла девятый матч подряд и вышла в четвертьфинал

Коко Гауфф стала первой участницей четвертьфинальной стадии на турнире в Австралии

Мельбурн, Австралия • 14-27 января • хард • A$34,226,200

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Коко Гауфф (США, 4) — Магдалена Френх (Польша) 6:1, 6:2

Американская теннисистка продлила свою победную серию после титула WTA 250 в Окленде на первой игровой неделе этого сезона. Гауфф впервые за пять выступлений в Мельбурне сыграет в 1/4 финала.

В целом для 19-летней американки это будет уже шестой четвертьфинал на турнирах Grand Slam. Напомним, что Гауфф является действующей чемпионкой US Open, а в 2022 году она сыграла в финале Ролан Гаррос.

Следующую соперницу Гауфф узнает по итогам встречи Марта Костюк (Украина) — Мария Тимофеева (-, Q).

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