Следить

Теннис

Australian Open. Гауфф выиграла девятый матч подряд и вышла в четвертьфинал

Коко Гауфф стала первой участницей четвертьфинальной стадии на турнире в Австралии

Мельбурн, Австралия • 14-27 января • хард • A$34,226,200
Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Коко Гауфф (США, 4) — Магдалена Френх (Польша) 6:1, 6:2

Американская теннисистка продлила свою победную серию после титула WTA 250 в Окленде на первой игровой неделе этого сезона. Гауфф впервые за пять выступлений в Мельбурне сыграет в 1/4 финала.

В целом для 19-летней американки это будет уже шестой четвертьфинал на турнирах Grand Slam. Напомним, что Гауфф является действующей чемпионкой US Open, а в 2022 году она сыграла в финале Ролан Гаррос.

Следующую соперницу Гауфф узнает по итогам встречи Марта Костюк (Украина) — Мария Тимофеева (-, Q).

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Теннис

Australian Open. Гауфф выиграла девятый матч подряд и вышла в четвертьфинал

Футбол

Милан заинтересован в продлении контракта Йовича

Автоспорт

В Зандфорте модернизируют паддок и пит-лейн

Футбол

Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

Футбол

Рома минимально обыграла Верону, Милан сделал камбэк в игре с Удинезе: результаты матчей Серии А

Автоспорт

В руководстве Haas F1 появилась новая вакансия

Футбол

Примера. Ла Реал эффективен, Вильярреалу не везет, Лас-Пальмас продолжает сказку

Теннис

Australian Open. Марта Костюк против Марии Тимофеевой в четвертом круге: превью матча

Футбол

Валенсия с Яремчуком обыграла Атлетик, Сосьедад победил Сельту: результаты матчей Ла-Лиги

Автоспорт

Туукка Тапонен делает успехи в Формуле Regional

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

Промоутер Джошуа: «Фьюри, ты должен победить Усика»

Автоспорт

Пятёрка гонщиков, которые должны прибавить в 2024 году

Теннис

Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

Теннис

Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

Футбол

Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Бокс

Джо Джойс проведет бой против боксера, который укусил соперника в ринге

Футбол

Моуриньо уволен, Ярмолюк вылетел, Шахтер отдал в аренду бразильца. Главные новости за 16 января

Футбол

Реал Лунина сыграет с Атлетико: расписание матчей Кубка Испании

Баскетбол

Собака зробила свої справи прямо на паркет «Фінікса»

Теннис

Australian Open. Швёнтек с камбэком обыграла Коллинс и вышла в третий круг

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис