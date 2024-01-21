Australian Open. Крейчикова остановила Андрееву и сыграет против действующей чемпионки в 1/4 финала

В женской сетке турнира в Австралии известна вторая четвертьфинальная пара

Мельбурн, Австралия • 14-27 января • хард • A$34,226,200

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Барбора Крейчикова (Чехия, 9) — Мирра Андреева (-) 4:6, 6:3, 6:2

Арина Соболенко (-, 2) — Аманда Анисимова (США, SR) 6:3, 6:2

Барбора Крейчикова одержала первую победу за три сыгранных матча против Андреевой и во второй раз вышла в четвертьфинал Australian Open. В 2022 году чешка уступила на этой стадии Мэдисон Кис.

В целом Крейчикова проведёт четвёртый четвертьфинал на турнирах Grand Slam. Дальше Барбора встретится с Ариной Соболенко, которой уступила в пяти из шести противостояний. В прошлом году теннисистки играли друг против друга четыре раза.

Напомним, что первой четвертьфинальной парой сегодня стали украинки Марта Костюк и Коко Гауфф из США.

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