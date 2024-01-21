Теннис
Australian Open. Марта Костюк против Марии Тимофеевой в четвертом круге: превью матча
Украинская теннисистка Марта Костюк будет играть за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Поединок против Марии Тимофеевой пройдет 21 января вторым запуском на Kia Arena. Начало запланировано на 04:00 по киевскому времени
Дата рождения: 28/06/2002 (21 год)
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 1 (Остин — 2023)
Высший рейтинг WTA: 32 (07/08/2023)
Побед/Поражений за карьеру (на 21.01.2024): 187/110
Призовые за карьеру: $3,238,278
Дата рождения: 18/11/2003 (20 лет)
Место рождения: Москва, —
Рост: 167 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 1 (2023 — Budapest)
Высший рейтинг WTA: 122 (16/10/2023)
Побед/Поражений за карьеру (на 17.01.2024): 143/72
Призовые за карьеру: $183,358
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H2H: 0-0
Путь на турнире
Марта Костюк
R1: Клэр Лю (США, №99) — 6:3, 4:6, 6:1
R2: Элизе Мертенс (Бельгия, №28) — 5:7, 6:1, 7:6(6) | ВИДЕО
R3: Элина Аванесян (-, №74) — 2:6, 6:4, 6:4
Мария Тимофеева
QR1: Дарья Астахова (-, №212) — 6:2, 6:3
QR2: Астра Шарма (Австралия, №131) — 6:2, 6:4
QRF: Присцилла Хон (Австралия, №205) — 6:2, 4:6, 6:1
R1: Ализе Корне (Франция, №110) — 6:2, 6:4
R2: Каролина Возняцки (Дания, №252) — 1:6, 6:4, 6:1
R3: Беатрис Аддад Мая (Бразилия, №12) — 7:6(7), 6:3
История на турнире
Марта Костюк — 11/6 | Костюк седьмой раз выступает на Открытом чемпионате Австралии и пятый раз в основе. Выход в четвертый круг — ее новый лучший результат на турнире.
Мария Тимофеева — 0/0 | Тимофеева впервые играет в Мельбурне.
Выступления на харде (на 21/01/2024[/i]):
Марта Костюк — 97/56 (6/2 в этом году)
Мария Тимофеева — 104/49 (6/1 в этом году)
Выступления в сезоне 2024
Марта Костюк — 3/2
WTA 500 — 3/2 | Брисбен — R2, Аделаида — 1/4
Мария Тимофеева — 0/1
WTA 125 — 0/1 | Канберра — QR1
Последние 5 матчей:
Марта Костюк — В, В, В, П, В
Мария Тимофеева — В, В, В, В, В
Национальный фактор:
Марта Костюк — 13/21 | Костюк обыграла в предыдущем матче Элину Аванесян и прервала серию из шести поражений подряд в матчах с российскими тенниситками.
Мария Тимофеева — 6/0 | Тимофеева выиграла все шесть матчей против украинских теннисисток. Последний такой поединок состоялся в начале декабря прошлого года, когда она встречалась с Катериной Володько на турнире ITF в Дубае. Украинка снялась с матча при счете 4-5.
Марта Костюк — проведет свой 148-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 74 победы (50%).
Мария Тимофеева — проведет свой 10-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 8 побед.
Марта Костюк сыграет 35-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 19 побед (55%).
Мария Тимофеева сыграет 4-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. Australian Open — это первый «мэйджор», где она играет в основной сетке.
Марта Костюк 2-й раз сыграет в четвертом круге турнира Grand Slam. В 2021 году она уступила на этой стадии Иге Швёнтек на Ролан Гаррос.
Марта Костюк выиграла пять последних матчей против теннисисток, которые стоят ниже нее в рейтинге. Отметим, что все пять побед Марта одержала в решающем сете. Последний раз в таком поединке она проиграла в середине августа на турнире в Цинциннати (Жасмин Паолини).
Мария Тимофеева проведет второй матч против соперницы из топ-50. Первый матч она провела в предыдущем раунде Australian Open, где обыграла 12-ю ракетку мира Беатрис Аддад Маю.
Победительница этого матча получит A$600,000 призовых и 430 рейтинговых очков. Проигравшая — A$375,000 призовых и 250 рейтинговых очков.
Котировки букмекеров:
Компания Vbet считает фавориткой матча Марту Костюк и предлагает на ее победу коэффициент — 1,48. Успех ее соперницы в этом матче оценивается коэффициентом — 2,67.
Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet — победа Марты Костюк 1,51, а победа Марии Тимофеевой оценивается коэффициентом — 2,62.
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