Australian Open. Марта Костюк против Марии Тимофеевой в четвертом круге: превью матча

Украинская теннисистка Марта Костюк будет играть за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Поединок против Марии Тимофеевой пройдет 21 января вторым запуском на Kia Arena. Начало запланировано на 04:00 по киевскому времени

Дата рождения: 28/06/2002 (21 год)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (Остин — 2023)

Высший рейтинг WTA: 32 (07/08/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 21.01.2024): 187/110

Призовые за карьеру: $3,238,278

Дата рождения: 18/11/2003 (20 лет)

Место рождения: Москва, —

Рост: 167 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 — Budapest)

Высший рейтинг WTA: 122 (16/10/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 17.01.2024): 143/72

Призовые за карьеру: $183,358

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Марта Костюк

R1: Клэр Лю (США, №99) — 6:3, 4:6, 6:1

R2: Элизе Мертенс (Бельгия, №28) — 5:7, 6:1, 7:6(6) | ВИДЕО

R3: Элина Аванесян (-, №74) — 2:6, 6:4, 6:4

Мария Тимофеева

QR1: Дарья Астахова (-, №212) — 6:2, 6:3

QR2: Астра Шарма (Австралия, №131) — 6:2, 6:4

QRF: Присцилла Хон (Австралия, №205) — 6:2, 4:6, 6:1

R1: Ализе Корне (Франция, №110) — 6:2, 6:4

R2: Каролина Возняцки (Дания, №252) — 1:6, 6:4, 6:1

R3: Беатрис Аддад Мая (Бразилия, №12) — 7:6(7), 6:3

История на турнире

Марта Костюк — 11/6 | Костюк седьмой раз выступает на Открытом чемпионате Австралии и пятый раз в основе. Выход в четвертый круг — ее новый лучший результат на турнире.

Мария Тимофеева — 0/0 | Тимофеева впервые играет в Мельбурне.

Выступления на харде (на 21/01/2024[/i]):

Марта Костюк — 97/56 (6/2 в этом году)

Мария Тимофеева — 104/49 (6/1 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Марта Костюк — 3/2

WTA 500 — 3/2 | Брисбен — R2, Аделаида — 1/4

Мария Тимофеева — 0/1

WTA 125 — 0/1 | Канберра — QR1

Последние 5 матчей:

Марта Костюк — В, В, В, П, В

Мария Тимофеева — В, В, В, В, В

Национальный фактор:

Марта Костюк — 13/21 | Костюк обыграла в предыдущем матче Элину Аванесян и прервала серию из шести поражений подряд в матчах с российскими тенниситками.

Мария Тимофеева — 6/0 | Тимофеева выиграла все шесть матчей против украинских теннисисток. Последний такой поединок состоялся в начале декабря прошлого года, когда она встречалась с Катериной Володько на турнире ITF в Дубае. Украинка снялась с матча при счете 4-5.

Марта Костюк — проведет свой 148-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 74 победы (50%).

Мария Тимофеева — проведет свой 10-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 8 побед.

Марта Костюк сыграет 35-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 19 побед (55%).

Мария Тимофеева сыграет 4-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. Australian Open — это первый «мэйджор», где она играет в основной сетке.

Марта Костюк 2-й раз сыграет в четвертом круге турнира Grand Slam. В 2021 году она уступила на этой стадии Иге Швёнтек на Ролан Гаррос.

Марта Костюк выиграла пять последних матчей против теннисисток, которые стоят ниже нее в рейтинге. Отметим, что все пять побед Марта одержала в решающем сете. Последний раз в таком поединке она проиграла в середине августа на турнире в Цинциннати (Жасмин Паолини).

Мария Тимофеева проведет второй матч против соперницы из топ-50. Первый матч она провела в предыдущем раунде Australian Open, где обыграла 12-ю ракетку мира Беатрис Аддад Маю.

Победительница этого матча получит A$600,000 призовых и 430 рейтинговых очков. Проигравшая — A$375,000 призовых и 250 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Марту Костюк и предлагает на ее победу коэффициент — 1,48. Успех ее соперницы в этом матче оценивается коэффициентом — 2,67.

Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet — победа Марты Костюк 1,51, а победа Марии Тимофеевой оценивается коэффициентом — 2,62.

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btu.org.ua