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Как Костюк победила россиянку на Australian Open. ВИДЕО

Марта одолела Марию Тимофееву в 1/8 финала австралийского мейджора

Украинской теннисистке Марте Костюк (WTA 37) удалось выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 4-м раунде австралийского мейджора наша спортсменка в двух сетах уничтожила «нейтральную» Марию Тимофееву (WTA 170).

Встреча завершилась за 1 час и 16 минут со счетом 6:2, 6:1 в пользу Костюк.

В четвертьфинальном матче Australian Open 2024 Марта сыграет против 4-й ракетки мира Коко Гофф.

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