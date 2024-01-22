Теннис
Australian Open. Чжэн Циньвэнь за час обыграла Додан в матче четвёртого круга
Китайская теннисистка впервые вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии
Мельбурн, Австралия • 14-27 января • хард • A$34,226,200
Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — Осеан Додан (Франция) 6:0, 6:3
Анна Калинская (-) — Жасмин Паолини (Италия, 26) 6:4, 6:2
Чжэн Циньвэнь во второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Grand Slam. В прошлом году она уступила на этой стадии US Open. Отметим, что китаянка стала первой теннисисткой из своей страны в 1/4 финала Australian Open с 2016 года, когда это удалось Чжан Шуай. Тогда она начинала своё выступление с квалификации.
В четвертьфинале Чжэн Циньвэнь встретится с Анной Калинской, которой проиграла в 2022 году на турнире WTA 250 в Гвадалахаре.
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