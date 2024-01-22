Следить

Теннис

Australian Open. Зверев за четыре часа обыграл Норри на пути в четвертьфинал

Александр Зверев впервые за три года пробился в 1/4 финала турнира в Австралии

Мельбурн, Австралия • 14-28 января • хард • A$34,226,200
Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Александр Зверев (Германия, 6) — Кэмерон Норри (Великобритания, 19) 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6(2)

Немецкий теннисист одержал пятую победу подряд в противостояниях с Норри на уровне Тура и третий раз вышел в четвертьфинал Australian Open. Свой лучший результат в Мельбурне Зверев показал четыре года назад, когда дошёл до полуфинала.

В целом для немца это будет 11-й четвертьфинал на турнирах Grand Slam, в котором он будет бороться за седьмой полуфинал. Соперник Зверева определится во встрече Миомир Кецманович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

Промоутер Джошуа: «Фьюри, ты должен победить Усика»

Бокс

Посольство Украины в Канаде шокировано, что Бетербиев поддержал дон-дона

Автоспорт

В Осаке хотят проводить этап Формулы 1

Бокс

Леннокс ЛЬЮИС: «Жду Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов»

Футбол

Рекорды под вопросом. Ничушкин влип в новую историю

Теннис

Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

Автоспорт

Пятёрка гонщиков, которые должны прибавить в 2024 году

Теннис

Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

Футбол

Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Бокс

Джо Джойс проведет бой против боксера, который укусил соперника в ринге

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис