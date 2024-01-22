Australian Open. Зверев за четыре часа обыграл Норри на пути в четвертьфинал

Александр Зверев впервые за три года пробился в 1/4 финала турнира в Австралии

Мельбурн, Австралия • 14-28 января • хард • A$34,226,200

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Александр Зверев (Германия, 6) — Кэмерон Норри (Великобритания, 19) 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6(2)

Немецкий теннисист одержал пятую победу подряд в противостояниях с Норри на уровне Тура и третий раз вышел в четвертьфинал Australian Open. Свой лучший результат в Мельбурне Зверев показал четыре года назад, когда дошёл до полуфинала.

В целом для немца это будет 11-й четвертьфинал на турнирах Grand Slam, в котором он будет бороться за седьмой полуфинал. Соперник Зверева определится во встрече Миомир Кецманович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

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