Барбора Крейчикова: «Выступления в паре помогли мне стать топ-теннисисткой, это часть моей игры, часть меня»

Чешская теннисистка пообщалась со СМИ после выхода в 1/4 финала на Australian Open

В матче четвёртого круга Крейчикова одержала победу над Миррой Андреевой (-).

— После первого сета у вас был долгий разговор с командой. Что вы обсуждали и какие коррективы, по вашему мнению, вы смогли внести, чтобы выиграть следующие два сета?

— Мы обсуждали все понемногу. Я чувствовала, что играю хорошо, однако в важных моментах у меня это не получалось. Мы много говорили именно об этом.

Можете рассказать, в чём сложность игры против вашей следующей соперницы, Арины Соболенко?

— Безусловно, это будет тяжелый матч. Арина очень хорошо играет, ей нравится выступать здесь, что понятно по её результату прошлого года. Я ожидаю тяжелой борьбы, но с другой стороны с каждым матчем здесь я прогрессирую, поэтому я в предвкушении нашей встречи.

— Арина прекратила играть в парном разряде, чтобы сосредоточиться на одиночке. Рассматривали ли вы когда-нибудь такой вариант?

— Выступления в паре помогли мне стать топ-теннисисткой. Я чувствую, что это просто часть моей игры, часть меня. Меня иногда об этом спрашивают, и то, как всё есть сейчас, меня полностью устраивает и я получаю от этого удовольствие. И пока мне это будет нравиться, я буду продолжать так играть.

— Смотрели ли вы матч между Швёнтек и Носковой? Вы рады, что ещё одна чешская теннисистка хорошо здесь выступает?

— Я немного смотрела, но не весь матч. Линда очень хорошо подавала. Я знаю ее еще с тех пор, когда ей было 11 лет. Мы играли в одной команде в чешской Экстралиге. Помню, как она была еще крошечной и получала свой первый опыт. Я очень горжусь ею, что она такая молодая и уже имеет такие достижения.

btu.org.ua